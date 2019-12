Na ‚měkké dárky‘ se vyplatí počkat do ledna. Na oblečení a obuvi se dá hodně ušetřit

PRAHA Vánoční nákupní horečka vrcholí. Obchody jsou nacpané k prasknutí, na e-shopy se hrnou další a další objednávky. O množství zboží se není třeba obávat, obchodníci jsou zásobení. Spíše stojí za zvážení, zda s některými nákupy nepočkat až na lednové výprodeje. Zejména na oblečení a obuvi můžete výrazně ušetřit.

Vánoční dárky by v ideálním případě měly reflektovat tajná či vyslovená přání našich blízkých. A my se je v rámci možností snažíme vyplnit. Obchodníci s tím počítají. „Vánoční období patří z celého roku k těm nejnáročnějším, proto se na něj připravujeme prakticky v ročním předstihu,“ říká Rita Gabrielová, vedoucí korporátní komunikace obchodního řetězce Globus.



„Již v létě je veškeré zboží pro vánoční prodej vyrobeno, pak hned putuje do logistického skladu, aby již od začátku listopadu mohlo být prezentováno na prodejních plochách,“ popisuje. Každý rok přitom zásoby navyšují o zhruba deset až 15 procent, protože zájem se zvyšuje.



Totéž potvrzuje řetězec Tesco i mnohé e-shopy. Například Mall.cz se na Vánoce připravoval už od začátku roku, a to jak sortimentově, tak kapacitně. „Aktuálně nabízíme 480 tisíc položek. Meziročně se toto číslo zvýšilo asi o 200 tisíc,“ uvedla Pavla Hobíková, tisková mluvčí Mall Group.

Na zákazníky internetového obchodu Alza pak čeká ve skladech kolem šesti milionů kusů zboží v hodnotě zhruba šesti miliard korun, což je dosavadní rekord. „Kromě toho jsme před Vánocemi posílili i skladové zásoby přímo v kamenných pobočkách,“ doplňuje Patricie Šedivá, tisková mluvčí Alza.cz. Ihned k odběru jsou tak zde mobilní telefony, různé domácí spotřebiče, hračky a mnohé další.

Trendy zůstávají

Nákupy dárků odstartovaly již začátkem listopadu. „Nákupy pak vrcholí v polovině prosince,“ doplňuje Adéla Berková z portálu Heureka.cz. Pro nákupy na internetu je to i nejvyšší čas, pokud chcete mít jistotu, že vám zboží doručí do Vánoc. Například Alza.cz garantuje doručení na adresu domů při objednání do 17. prosince, Mall.cz při objednání do 20. prosince.

Bezpečnější je ale při nákupech na poslední chvíli osobní vyzvednutí na prodejnách či výdejních místech a v boxech e-shopů. Tam si často můžete vyzvednout ještě i objednávky z 22., nebo dokonce z 23. prosince. Otevřeno budou mít rovněž kamenné obchody, a to ještě i dopoledne na Štědrý den.

Za co zákazníci utrácejí, se oproti minulým letům příliš nemění. Vede elektronika, zejména mobilní telefony, chytré hodinky a fitness náramky. Letos se k nim přidaly také televize. V kurzu jsou opět i malé domácí spotřebiče, jako jsou elektrické zubní kartáčky, holicí strojky, kávovary nebo třeba robotické vysavače. K oblíbeným dárkům patří také knihy, kosmetika, parfémy a oblečení.

Kolik a za co Češi před Vánoci utrácejí?

„Tradičně velký je zájem o stavebnice Lego, letos jsou oblíbené i hračky na motivy Ledového království 2, dále pak nejrůznější robotické hračky,“ uvádí příklady Václav Koukolíček, tiskový mluvčí Teska. Děti mohou potěšit i dřevěné hračky. „Připraven máme také nový sortiment hudebnin a muzikálních setů,“ dává další tip Gabrielová z Globusu. Pro přemýšlivce rozšířili sortiment hlavolamů a v nabídce je i velký výběr speciálních vědeckých sad, díky nimž si děti mohou vyzkoušet nejrůznější experimenty.



„Zajímavou alternativou mohou být například investiční dárky, jako je zlato či mince,“ říká Zuzana Filipová z Moneta Money Bank. „Výhodný může být i nákup dárku v podobě letní dovolené, hlavně kvůli včasnosti nákupu a tím i nižší ceně.“

Ať ale koupíte to, či ono, hlavní je radost z dárku, a to hlavně u dětí. Zejména ty menší pod stromečkem očekávají „fyzický“ dárek. U starších dětí či dospělých mohou být dobrou volbou dárkové poukazy do obchodu nebo hotové peníze. Jsou totiž věci, které určitě výhodněji pořídíte v povánočních výprodejích.

Slevy už od Štědrého dne

„Prodejci už 23. nebo 24. prosince zahájí slevy u řady druhů zboží,“ říká Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Czech Fund. Elektronika ale zlevňuje prakticky neustále, takže její zlevnění nebude tak citelné. Pořízení elektroniky už před Vánocemi je tak podle Kovandy celkem v pořádku, protože je třeba připočíst obtížně vyčíslitelný „výnos“ z obdarování bližního a jeho či její radosti přímo pod stromečkem.

„Naproti tomu s nákupem oblečení bych rozhodně počkal do ledna,“ doplňuje Ondřej Hatlapatka, finanční poradce Partners. To bývá zpravidla kolem Nového roku velmi levné. „Obchody totiž čistí sklady, aby nabraly ještě vyšší obrat před koncem roku,“ dodává Hatlapatka. Mezi svátky a v lednu tak mohou být u oblečení a obuvi skutečné slevy až sedmdesátiprocentní.

Výhodné bývají většinou také výprodeje starších či výběhových modelových řad spotřebního zboží. „Pokud ale člověk čeká, že v povánočním výprodeji pořídí levně horkou novinku, většinou se přepočítá,“ varuje Filipová.

Už po Vánocích se ale sklady začnou vyprazdňovat. Pokud tedy chcete čekat až na výprodeje, s nákupem pak příliš neotálejte. „Také je třeba mít na paměti, že veškeré výprodeje a slevové akce jsou především marketingovým nástrojem obchodníků,“ upozorňuje Berková. Ceny jednotlivých prodejců se tak mohou výrazně lišit. Kontrola a srovnání cen více prodejců vám tak v některých případech může ušetřit nemalé peníze.

Pokud to máte blízko do Rakouska či Německa, stojí za zvážení i tamější povánoční výprodeje. „Zde se může nakupovat lépe zejména proto, že kupní síla je větší než v České republice. Proto i nabídka zboží může být daleko širší,“ říká Filipová. Cenová hladina ale bude většinou srovnatelná. „Výjimkou jsou určitě zahraniční outlety, kde oblečení nakoupíte skutečně levněji než u nás,“ dává tip Hatlapatka. Loňská kolekce neurazí a ceny udělají radost.