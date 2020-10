Na Měsíc s mobilem v ruce. NASA chce na jeho povrchu vybudovat síť 4G, pokrytí zajistí Nokia

NEW YORK Vysokorychlostní internet na Měsíci. Ne, to není scénář k novému sci-fi filmu, ale realita první poloviny 21. století. Vybudovat sítě 4G na měsíčním povrchu chce americká vesmírná agentura NASA ve spolupráci s finským průkopníkem mobilního průmyslu společností Nokia. Zakázka má vyjít na více než 14 milionů dolarů (zhruba 328 milionů korun).

Přestože vysokorychlostní internetové připojení ještě zdaleka nepokrylo všechny kouty zemského povrchu, na Měsíci by mělo fungovat co nevidět. NASA průlomovým úkolem vybudovat 4G síť na jeho povrchu pověřila technologického velikána firmu Nokia. Na zakázku padne přes 14 milionů dolarů (zhruba 328 milionů korun). Na celý projekt, jehož je vybudování internetové sítě součástí, si pak NASA připravila 370 milionů dolarů (přes 8,5 miliardy korun).



Internetové připojení je totiž jen jednou z mnoha příprav velkolepého projektu Artemis - tedy vybudování měsíční základny, která by měla být trvale obydlena. Kromě 4G sítě by měl život na Měsíci mimo jiné usnadnit třeba vzdálený zdroj elektřiny, kryogenní mrazící systém nebo robotická výpomoc pro hladší přistání. Velkolepým ambicím chce americká NASA dostát už do roku 2028.

Přistání na Měsíci v přímém přenosu

„Mobilní služby na povrchu Měsíce by výrazně usnadnily komunikaci při další plánované misi. Díky tomu by mohli jednoduše a rychle komunikovat astronauti zkoumající terén jak přímo mezi sebou, tak s obyvateli lunárního výzkumného stanoviště. A mohlo by to pomoct také při komunikaci mezi agenturou dole na Zemi a vesmírnou lodí na oběžné dráze Měsíce,“ uvedl James Reuter z NASA.

Podle vývojářů by připojení na Měsíci mohlo fungovat dokonce lépe než na Zemi – narušovat ho nebudou žádné stavby, stromy ani televizní signál. Síť však musí být uzpůsobena zvláštnostem měsíční atmosféry, především pak extrémním teplotám a radiaci. Vydržet by měla také turbulentní přistání i vzlety, přičemž lidem na Zemi by se díky ní naskytl dosud nevídaný pohled na dění během těchto manévrů. Podle NASA by se síť časem, podobně jako na zemi, mohla „upgradovat“ na 5G.

Nejde však o první pokus zavést na Měsíci internet. Nokia to plánovala už v roce 2018 ve spolupráci s britským Vodafonem a německou vesmírnou společností PTScientists. Chtěli se tehdy vrátit na místo, kde přistálo Apollo 17, a vybudovat zde 4G LTE síť. Ta měla posílat data zpátky na Zemi. Z projektu však nakonec sešlo.