Na stavbě Dukovan už pracujeme, je to naše zahraniční priorita, říká zástupce korejské KHNP

PRAHA Korejská společnost KHNP, dceřiná firma tamního energetického gigantu KEPCO, která se věnuje jaderné a vodní energetice, usiluje o dostavbu jaderné elektrárny v Dukovanech ještě před tím, než byla vůbec vypsána soutěž. Už tu mají tým lidí a sponzorují řadu aktivit na Třebíčsku, aby si získali podporu. Viceprezident společnosti Seung-Yeol Lim věří, že stavba nakonec začne.

LN: Stále platí, že Česko je pro vás zemí, do které na světě vkládáte největší naděje?

Český projekt je naše zahraniční priorita. Samozřejmě se ucházíme o zakázky v jiných zemích, ale nejvíc energie věnujeme Česku.

LN: Myslíte si, že příprava dostavby Dukovan postupuje dobře?

Ano. Už v únoru vláda přišla s konkrétním plánem. Zaznělo, jaké bude dělení rolí mezi státem a firmou ČEZ. Výbor pro jadernou energetiku vede premiér, navíc jsou v něm zástupci parlamentních stran.

LN: Existují ale obavy, jestli vůbec může smlouva mezi státem a ČEZ vzniknout, aniž by poškozovala minoritní akcionáře.

Ze strany českých představitelů je vůle, aby rozvíjeli jadernou energetiku. Proto si myslím, že dospějeme k pozitivnímu výsledku. Generální ředitel ČEZ (Daniel Beneš) také řekl, že problémy s akcionáři půjdou vyřešit. Já věřím, že management ČEZ a vláda to vyřeší.

LN: Jak v Evropě vnímáte situaci kolem výstavby jaderných elektráren?

V posledních letech je moderní výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů, nicméně jaderné elektrárny zůstávají velice efektivním zdrojem. V době klimatických změn je jaderná energie nízkoemisní a na rozdíl od obnovitelných zdrojů je velice stabilní. Může snížit rizika, pokud se země přehnaně spoléhá jen na jeden zdroj, a zvýšit tak bezpečnost celé země. To je důvod, proč řada zemí pokračuje s jadernou energetikou.

LN: Ale jsou tu i problémy, ne?

Ano, je tu překračování rozpočtů a nedodržení termínů. Je těžké generalizovat příčiny. Pro každý projekt a zemi je to jiné. Česko je teprve ve fázi příprav a výběru dodavatele. Myslím si, že výběrem správného dodavatele můžou takovým problémům předejít.

LN: Dopadá na váš byznys, že se stavby jaderných elektráren prodražují, a rostou tak obavy, zda se to vůbec vyplatí?

Jak jsem říkal, pokud ty země ve fázi příprav vyberou vhodného dodavatele, tak můžou problémům předejít.

LN: Co jako dodavatel můžete udělat pro to, aby ta výstavba byla rychlejší, než je tomu nyní v Evropě?

Jak je vidět na projektu Barakah ve Spojených arabských emirátech, tak umíme stavět v termínu. Je to tím, že máme téměř padesátiletou historii výstavby a provozu jaderných elektráren. Druhým důvodem je, že máme silnou síť dodavatelů. I proto se nám Emirátech dařilo.

Už teď pracujeme na tom, abychom termín mohli dodržet i v Česku. Spolupracujeme s Ústavem jaderného výzkumu v Řeži, aby náš reaktor vyhověl všem českým požadavkům. S firmou Škoda Praha jsme provedli průzkum potenciálních dodavatelů a máme vybráno sto českých firem. Na výstavbě bychom chtěli pracovat s našimi partnery DU Construction a Doosan Construction a s firmou KPMG zkoumáme české podmínky ve stavebnictví. Už navazujeme předběžnou spolupráci s firmou Metrostav. Už jsme začali důkladnými přípravami na dostavbu Dukovan. Proto si myslím, že nám to umožní, aby ten projekt byl úspěšný jako Barakah.

LN: Pravidla výstavby jaderných elektráren jsou ale v Evropě přísnější než v Emirátech. Nemůže to být problém?

Víme, že v Evropě jsou přísnější. I v Emirátech ale mají přísné předpisy. Nemyslíme si, že ten český projekt by byl nad naše síly.

LN: Po havárii ve Fukušimě ale nikdo v Evropě elektrárnu po zpřísnění pravidel nepostavil a není jasné, zda to vůbec jde.

Obecně platí, že po Fukušimě se předpisy zpřísnily po celém světě. I v Koreji se zpřísnily. Ale i tomu jsme byli schopni úspěšně vyhovět.

LN: Stačí projekt konzultovat s ústavem v Řeži nebo ještě s někým jiným?

Už jsme dostali evropský certifikát na náš reaktor APR1400 (jde o reaktor takzvané generace III+ s výkonem 1400 megawatt) a neustále spolupracujeme s institucemi, se kterými jsme certifikaci připravovali.

LN: Ten reaktor je pro ale Česko příliš veliký, vláda chce menší výkon. Můžete nabídnout něco menšího menšího?

Proto jsme přišli s nabídkou reaktoru APR1000.

LN: Ale ten potřebná schválení nemá, že?

Dvanáct obdobných je v provozu v Koreji, jen tam došlo ke změnám chladicího systému. Je to hlavně stejný design. Podle mě by to schválení mělo platit. Myslím, že to je problém, který musíme vyřešit s českými regulatorními orgány.

LN: Letos na jaře vyšel v MIT Technology Review článek, který kritizoval poměry v KHNP a zmiňoval korupci. Co na to říkáte?

Ten článek jsem četl, ale všechny citované osobnosti jsou protijaderní aktivisté, kteří kritizují jadernou energii jako takovou. Takže jsou tam věci, které jsou zveličené. My jsme podnikli právní kroky a byla vznesena i žaloba za šíření nepravdivé zprávy.

LN: Změnilo se kvůli tomu něco ve firmě?

Většina těch uvedených věcí není založena na pravdě. K nějakým nepravostem u některých zaměstnanců došlo v roce 2011, a to bylo ve spolupráci s korejskou vládou vyřešeno, byla přijata příslušná opatření.

LN: Jsou vyřešeny praskliny, které se objevily v elektrárně v Barakah?

Nejednalo se o praskliny, ale dutiny, a to už je vyřešené. A negativně to dobu dokončení ani výstavbu neovlivnilo, což je oficiální stanovisko zadavatelů celého projektu.

LN: Ve zmíněném textu v MIT Technology bylo uvedeno, že už vám Arabové nedůvěřují a provoz elektrárny raději svěřili Francouzům...

Francouzi se věnují jen malé části služeb a ne proto, že by Arabové nevěřili Korejcům. To jsou jen výkřiky protijaderných aktivistů.

LN: Jaká je budoucnost jaderné energie v Koreji?

Odklon od jádra je oblíbené politické téma, ale skutečnost je taková, že v Koreji je pět bloků ve výstavbě. Spíš šlo o to, že větší pozornost bude věnováno energii z obnovitelných zdrojů a případné plány na stavbu dalších bloků se odloží. Pro informaci: podle průzkumů přes 70 procent lidí podporuje jadernou energii. V Koreji se těšíme důvěře občanů. Jen abych to zasadil do kontextu, Korea není větší než Česko a je tam v provozu 24 reaktorů a pět dalších je ve výstavbě. Takže ten údajný odklon znamená jen to, že je Korea spíš zdrženlivá, pokud jde o zvyšování podílu jaderné energetiky.

Dostavba Dukovan

Česko ve své energetické koncepci sází na další rozvoj jaderné energetiky. Prvním z nově postavených zdrojů má být nový blok v elektrárně Dukovany. V současnosti se připravuje smlouva mezi státem a polostátní společnosti ČEZ, která by stavbu měla umožnit.

Reaktor by vybudoval ČEZ, v případě potíží by ale projekt převzal stát. Odhady nákladů začínají na zhruba na 130 miliardách korun, politici uklidňují, že nebudou vyšší než 200 miliard.

Ministr průmyslu Karel Havlíček očekává, že hlavní dodavatel - zájem mají Američané, Číňané, Francouzi, Korejci i Rusové - bude vybrán v roce 2022. Samotná stavba by mohla začít kolem roku 2030 a reaktor by měl být funkční do roku 2040.