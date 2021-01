Na venkov se s Pražany stěhují i odpadky. Jejich množství roste skoro všude kromě metropole

PRAHA Home office, online nákupy, jídlo z restaurace jen s sebou. Tato a další opatření proti koronaviru zamíchala kartami v mnoha ohledech, stejně tak kvůli nim narostlo i množství odpadu, který Češi vyprodukují. Opačný trend sleduje jen hlavní město, z nějž Pražané prchají před covidem, a jejich odpad tak končí jinde. Popelnice přetékají, do barevných kontejnerů lidé dávají i to, co do nich nepatří.

„Množství všech komodit během pandemie narostlo zhruba o deset procent,“ sdělila Pavla Ivácková, mluvčí odpadové společnosti AVE. „Jedná se jak o plasty, tak především o papír. Přibyly ale také kovy a sklo,“ upřesnila.

Odpad bude stát víc, když skončí na skládce. Od ledna začínají platit nová pravidla Podle ministerstva životního prostředí budou přesná data za loňský rok k dispozici až letos na podzim, resort však celkový nárůst odpadu z domácností v důsledku pandemie předpokládá. „Lidé se více zdržují doma, více vaří, více nakupují potraviny a více si nechávají dovážet zboží domů. Lze tedy předpokládat i nárůst plastového odpadu, zejména obalů, z domácností,“ uvedla mluvčí resortu Dominika Pospíšilová.

Praha se vylidnila Konkrétní čísla už však mají jednotlivé společnosti. Zatímco AVE, která sváží odpad napříč celou republikou, už nyní eviduje zvýšené množství odpadu všeho druhu, Pražské služby v současnosti sledují nárůst především u směsného odpadu, kam patří i znečištěné obaly od jídel. „Množství směsného odpadu od občanů meziročně vzrostlo asi o 2200 tun,“ řekl pro Lidovky.cz mluvčí firmy Radim Mana. Podle něj se ale množství tohoto odpadu postupně zvyšuje každým rokem, a nelze tak říci, do jaké míry se o nárůst zasloužila pandemie a s ní spojená opatření. Jedno je však zjevné: jak napříč zbytkem republiky tříděného odpadu od jara loňského roku přibývá, hlavní město sleduje opačný trend. „Mírný meziroční pokles evidujeme u papírového (755 tun) a plastového (218 tun) odpadu,“ sdělil Mana.

VIDEO: Bezdomovce s odpadky vysypal do hluboké šachty popelářský vůz, muž utrpěl pouze drobná zranění „Nejde sice o dramatická čísla, ale jedním z důvodů toho poklesu může být výrazný úbytek sdíleného ubytování anebo to, že Pražané ve větší míře pracují na home office a tento čas tráví mimo metropoli – odpad tedy produkují jinde,“ vysvětluje Mana. Ačkoliv Pražské služby evidují pokles papíru a plastů, vzestup e-commerce se projevuje i tady. „Změnila se skladba tohoto materiálu, jde převážně o kartonové krabice a různé obaly,“ říká Mana. SMLSALOVINY aneb jak žít a přežít Sledovat další díly na iDNES.tv V důsledku nákupů na dálku se ale zvedl především objem odpadu, takže kapacity popelnic a kontejnerů často nestačí. „Objednávkové služby se projevily především v období kolem Vánoc, kdy byla všude mimo nádoby spousta kartonových krabic, často nerozložených,“ říká Ivácková s tím, že se pak zbytečně sváží jen vzduch.

Z plastového odpadu studenti vyrábí stolky i držáky na kávu Že lidé nechávají čím dál více odpadu vedle mimo kontejnery, potvrdily také Pražské služby. „Meziročně jde o nárůst zhruba 390 tun. Skladba takového odpadu je různorodá, kromě nerozložených kartonových krabic a dalších obalů jde o velkoobjemový odpad různého typu včetně například vyhozených sedaček, lednic, tašek s PET lahvemi a podobně,“ doplnil Mana. Obaly od jídel a respirátory Dalším problémem pro třídící společnosti je v této době velké množství znečištěných a mastných obalů od jídla. „Obaly od jídla nepatří do tříděného odpadu (žlutého kontejneru), ale do směsného komunálního odpadu (černý kontejner),“ říká Ivácková s tím, že lidé často v dobré víře zašpiněné obaly třídí, ty však na rozdíl ku příkladu od lahví od mléka či kelímku od jogurtu dále využitelné nejsou. Jak lze předpokládat, zásadně se zvýšilo také množství infekčního odpadu. „Jednoznačně máme potvrzený nárůst infekčního odpadu ze zdravotnictví s ohledem na zvýšenou spotřebu ochranných pomůcek,“ potvrzuje mluvčí ministerstva životního prostředí Pospíšilová. A protože se bez ochranných pomůcek během trvající pandemie neobejde ani veřejnost, mluvčí Pražských služeb Radim Mana na závěr zdůrazňuje: „Použité ochranné pomůcky jako například roušky, rukavice, respirátory a další do barevných nádob rozhodně nepatří.“