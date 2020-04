Nájemné i za zavřenou prodejnu. Majitelé obchodů žádají o úlevy, vyhověno jim většinou není

Praha Ve většině velkých nákupních centrech musí nájemci i nadále platit plnou výši nájemného. A to i v situaci, kdy jsou jejich provozovny už skoro měsíc uzavřeny na základě rozhodnutí vlády. Příjmy obchodníků jsou proto téměř na nule. Ale nákupní centra se odkazují na platné nájemní smlouvy a úlevy takřka nenabízejí.

„Všechna centra po nás chtějí zaplatit plný nájem. Někteří přicházejí s rádoby pomocí ve smyslu, že nemusíme platit čtvrtletně, ale měsíčně. Když ale nemáte žádné tržby, tak je to úplně jedno,“ řekl serveru Lidovky.cz Jiří Vlček, spolumajitel několika obchodů s módou spadající do skupiny Inexad Fashion.

Prodejny má téměř ve všech velkých nákupních centrech v Praze a v Brně. Za klasickou prodejní plochu asi 150 metrů čtverečních se cena nájemného pohybuje kolem 300 tisíc za měsíc. „Od všech jsme dostali vyrozumění, že smlouva platí. Za řešení považuji především dialog s vedením nákupního centra. A dohodu o nových podmínkách, za kterých můžeme fungovat v době krize,“ říká Vlček.

Odložení problému

Návrh vlády ohledně odkladu nájemného na tři měsíce je podle Vlčka pouze odsouvání problému do budoucna. „Když otevřeme třeba v květnu, bude to pravděpodobně v době největší ekonomické krize, která tady kdy byla. Všichni budou šetřit. V tu dobu bychom museli platit třeba o 25 procent vyšší nájem, abychom splatili ty tři měsíce,“ vysvětlil. Dodal, že sice prodávají přes internetové obchody, ale to rozhodně nezaplatí chod firmy.

Ladislav Blažek.

Módní odvětví navíc silně ovlivňuje sezónnost. „Na začátku března uvádíme do prodeje novou kolekci, které teď visí v zavřených obchodech bez užitku a jejich hodnota každým dnem klesá. Až se otevře, budeme to muset vyprodávat za likvidační ceny,“ řekl serveru Lidovky.cz Ladislav Blažek, majitel české oděvní firmy Blažek Praha, který v Česku provozuje 24 prodejen. Navrhuje, aby vláda pomohla pronajímatelům dotací ve výši poloviny ušlého nájemného. Druhou půlku by měli odpustit.

Redakce serveru Lidovky.cz kontaktovala vedení nákupních center Westfield Chodov, Nový Smíchov, Palladium a Zličín. Do neděle však nikdo z nich na zaslané dotazy neodpověděl. Většinu těchto center ovšem vlastní zahraniční developerské a investiční společnosti.

Podobnou zkušenost má také Jan Kašpar, ředitel rozvoje knihkupectví Neoluxor. „V zásadě žádná diskuse neprobíhá. Centra odkazují na dodržování smluvních ustanovení. Odkazují také na to, abychom vyčkali na rozhodnutí vlády, že nás musí podpořit stát,“ popsal. Setkal se také s nabídkou odložení splatnosti faktur do pátého dne od opětovného otevření prodejen.

Pozitivní výjimky existují

„Všechny projekty máme spočítané tak, že jsme rádi, že za pět let zaplatíme prodejny. Obzvlášť v knižním byznysu, kde se jedná o zboží s nízkou marží. Rozpočty máme opravdu hraniční,“ dodal Kašpárek s tím, že jediný, kdo zatím platbu nájemného odpustil, je nákupní centrum Avion v Ostravě a v Brně.

To potvrdila Zuzana Pilipčincová, ředitelka Avion Shopping Parku v Ostravě. „Všechny nájemní jednotky, které jsou uzavřené z důvodu rozhodnutí vlády, budou po dobu uzavření provozovny osvobozeny od platby nájemného a servisních poplatků. Stejné řešení je i v Bratislavě,“ uvedla.

Nespokojení obchodníci se proto rozhodli založit iniciativu, která zastřešuje maloobchod v nákupních centrech. „Už nyní iniciativa zahrnuje asi stovku subjektů z oblasti obchodu a služeb,“ řekla serveru Lidovky.cz advokátka Hana Kuncová, která iniciativu zastupuje. Podle ní ale iniciativa neusiluje o odpuštění nájemného. „Chceme nalézt dialog s pronajímateli a vládními činiteli. Majitelé obchodů jsou ochotní participovat na nákladech, ale tak, aby to bylo v určité rovnováze. Hledají jakoukoliv podporu,“ vysvětlila Kuncová.

Většina obchodních center podle Kuncové navíc nezohledňuje ustanovení paragrafu 1765 občanského zákoníku, který se zabývá změnou poměrů. „Pokud se po uzavření smlouvy jedna strana ocitne z vyšší moci v nevýhodě, může požádat o změnu smlouvy nebo o zrušení. To v těch smlouvách často chybí,“ uvedl. Firmám nakonec nezbývá než jít do soudního sporu. „Ve smlouvách jsou většinou rozhodčí doložky, což znamená soudní poplatky až ve výši sta tisíc korun, aby vůbec běžela žaloba,“ dodala advokátka.