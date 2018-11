Nájmy obchodů v Praze rostou. Mezi nejdražší ulice patří Na Příkopě a Pařížská

PRAHA Ulice Na Příkopě v centru Prahy se vůbec poprvé zařadila mezi dvacítku nejdražších nákupních bulvárů světa. Nájem za metr čtvereční se tam ročně pohybuje kolem 72 tisíc korun.

Celosvětový žebříček nejdražších ulic sestavený podle výše nájemného za metr čtvereční obchodních prostor má na devatenácté příčce nové jméno – ulice Na Příkopě, která se nachází v centru Prahy. Česká republika tak má poprvé svého zástupce v první dvacítce nejdražších nákupních ulic světa.

Metr čtvereční v obchodě v pražské ulici Na Příkopě vyjde nájemce ročně na 2760 eur, tedy na bezmála 72 tisíc korun. V porovnání s loňským rokem postoupila pražská ulice výše o tři pozice, nájemné v lokalitě se meziročně zvýšilo o zhruba 4,5 procenta. A analytici očekávají, že poroste i dál.

Žebříček vede Hongkong

Vůbec nejdražším obchodním bulvárem světa je hongkongská Causeway Bay, za ní následuje newyorská 5. avenue. Třetí příčka patří londýnské New Bond Street, která je zároveň nejdražší ulicí v Evropě. Do první desítky se dostaly také proslulé evropské bulváry, jako jsou pařížská Avenue des Champs Élysées či milánská Via Montenapoleone.

Analýzu Nejdražší nákupní ulice světa každoročně zveřejňuje mezinárodní poradenská společnost Cushman & Wakefield. Zařazena je do ní jen ta nejdražší ulice z jednotlivých zemí, letos jich bylo sledováno 65. „Ulice Na Příkopě je nejvýznamnější obchodní třída v Praze. Spojuje dvě významné mikrolokality v centru Prahy, tedy spodní část Václavského náměstí s náměstím Republiky, kde je velmi vysoká frekvence chodců,“ řekl LN Ondřej Zabloudil, manažer v oddělení nemovitostí poradenské společnosti Deloitte.



Ve špičce je to i více než osm tisíc lidí za hodinu. To samozřejmě táhne ceny místních nájmů, ale i nemovitostí nahoru. Je proto logické, že vlastnit některou z budov v ulici Na Příkopě je pro investory velice atraktivní. „Je to dáno kombinací vysokého výnosu, zejména v retailu, a nízkého rizika díky lokalitě,“ vysvětluje Zabloudil. Upozorňuje ale, že i když jsou ceny nemovitostí v této ulici tak vysoké, návratnost investice je velmi dlouhá, nezřídka i více než pětadvacet let. Aktuálně se hledá kupec dvou objektů, a to Na Příkopě 9/11 a Na Příkopě 14, kde sídlí britské hračkářství Hamleys.

Nových nájemců přibývá

Srovnatelný nájem jako na Příkopě se v Praze platí ještě v ulici Pařížská, která se nachází u Staroměstského náměstí. Ta je cílovou destinací luxusních značek. Své obchody tu během uplynulého roku nově otevřely značky Brunello Cucinelli, Hogan a Philipp Plein, Elisabetta Franchi nebo Furla.

Noví nájemci zavítali ale i do ulice Na Příkopě, a to Tous, Vapiano či Swarovski. V Myslbeku rozšířila své prostory značka H&M a vytvořila zde flagship prodejnu (jde o vlajkovou prodejnu – pozn. red.) pro Česko. Ulice Na Příkopě je dle Cushman & Wakefield významnější než Pařížská, a to z hlediska turismu, frekvence procházejících a umístění v rámci historické Prahy. Cílová skupina je tak výrazně širší. Na tomto místě sídlí jak masové značky, tak i ty prémiové. Mezi nejatraktivnější obchodní prostory patří rohové jednotky či ikonické prostory a nemovitosti.

Autor analýzy Nejdražší nákupní ulice světa Darren Yates, vedoucí týmu průzkumu maloobchodního trhu v regionu EMEA (označení pro region Evropy, Blízkého východu a Afriky – pozn. red.) ve společnosti Cushman & Wakefield, tvrdí, že v celosvětovém měřítku je o špičkové maloobchodní lokality stále velký zájem. Nájemci ale musí reagovat na nové trendy. K těm patří růst prodejů po internetu a zvyšující se nároky na investice do vzhledu prodejen.Za pronájem takových ploch může jejich vlastník požadovat prémiové nájemné, které přesáhne již dříve zmíněných 2760 eur za metr čtvereční. „Potenciál ulice Na Příkopě není zdaleka vyčerpán. V brzké době atraktivita celé oblasti dále vzroste, a to díky novým projektům, z nichž nejzásadnější je rekonstrukce Savarinu,“ říká Jan Kotrbáček, partner a vedoucí týmu pronájmu maloobchodních nemovitostí ve střední a východní Evropě v Cushman & Wakefield.

Restaurace místo prodejen

Maloobchod též stále více ovlivňují technologie. Ty umožňují lépe porozumět zákazníkům a zprostředkovat jim lepší celkový zážitek z nákupu v prodejně. „Tradiční maloobchod sice přežije a na mnoha místech bude i prosperovat, pravděpodobně však bude tvořit menší část celkového mixu nájemců,“ je přesvědčen Justin Taylor, vedoucí maloobchodního týmu společnosti Cushman & Wakefield pro region EMEA.

I v nejdražších lokalitách tak nejdeme do budoucna vedle obchodů více restaurací, prostor pro volnočasové aktivity, fitness či služby. Nejmarkantněji je to již vidět ve Spojených státech a ve Velké Británii.