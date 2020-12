Náklady home office jdou na firmu. Neexistují pravidla, jak se podílet na úhradě nákladů zaměstnance

PRAHA Karel, jeden z nižších šéfů obchodní firmy, už několik měsíců úřaduje z domova. Podobně jako řádově tisíce zaměstnanců, které jejich firma poslala domů. Aktuální anketa personální agentury Radstad vyčíslila podíl takových firem na 57 procent, Hospodářská komora ČR ve svém aktuálním průzkumu na 47 procent. Sociolog Daniel Prokop před pár dny odhadl, že v Česku by tento způsob práce mohla využívat asi třetina zaměstnanců, což by znamenalo něco kolem 1,3 milionu lidí.

V Česku se před covidem práce z domova skoro nevyužívala. Proto nikdo nediskutoval o tom, zda je platforma, kterou jí poskytuje zákoník práce, dostatečná. Diskuse se vedou teprve nyní.



Musíte se dohodnout předem

„Firmy ve valné většině ani neměly čas při jarní vlně epidemie řešit smluvně všechny povinnosti, kontroly domácností, bezpečnost práce a podobně, protože šlo o zdraví zaměstnanců, nezavlečení nákazy do provozu a nutnost rychlé reakce. Vše se řeší během roku,“ konstatuje Eva Svobodová, ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP). „Už teď je jasné, že home office se stal běžnou součástí pracovního režimu, nicméně k povinnostem zaměstnavatelů bude ještě velká diskuse,“ dodala.

Zaměstnanci se nejvíce zajímají o to, zda a jak jim zaměstnavatel přispěje třeba na internetové připojení, elektřinu a podobně.

„Pokud pracujete z domova, máte právo na úhradu nákladů, které vám vznikly v souvislosti s prací. To se týká například spotřebované elektřiny nebo opotřebení majetku. Musíte se však s firmou předem dohodnout, které náklady vám uhradí a jakým způsobem. Například energie se proplácejí podle vaší odpracované doby – zaměstnavatel zaplatí část měsíční faktury. Využít můžete i paušál, který se stanovuje podle skutečných výdajů pracovníka,“ vypočítává partner právní společnosti BDO Legal Lukáš Regec.

Karla zaměstnavatel vybavil notebookem, tiskárnou a mobilním telefonem. Ale čtyřčlenné domácnosti přestala stačit dosavadní úroveň internetu. Musela přejít na dražší připojení. A jednu nepoužívanou místnost vyčlenit jako pracovnu a začít vytápět. Karel se ale se zaměstnavatelem dohodl, že mu bude na náklady přispívat tisícikorunou měsíčně. Karlův známý, pracující na stejné pozici ve srovnatelně velké firmě, ovšem dostává pouze polovinu.

Jak spočítat náklady?

Lukáš Regec upozorňuje, že právě proplácení nákladů se momentálně zdá být nejproblematičtějším místem současného stavu. Zaměstnavatelé ani zaměstnanci si totiž nejsou jisti, na proplacení jakých nákladů má zaměstnanec nárok, případně v jaké výši.

Jak covid zasáhl zaměstnance středních a velkých firem?

Mluvčí ministerstva financí Jakub Vintrlík zdůrazňuje, že zaměstnanec musí náklady přesně prokázat. A že zaměstnavatel odpovídá za to, že jde jen o výdaje vzniklé v souvislosti s výkonem práce. Nicméně připouští, že mohou vznikat praktické problémy v rozlišení, které náklady vznikly zaměstnanci v souvislosti s jeho home office a které náklady jsou soukromé.



Regec z BDO by uvítal zavedení nákladového paušálu, který by stanovili přímo zákonodárci na základě kalkulace skutečných výdajů, jako je to v jiných zemích. K paušálu se přiklání také advokátka Iva Bilinská ze společnosti Deloitte Legal.

Zákoník nemění. Prozatím

Nicméně Svaz průmyslu a dopravy ČR by na stávající právní úpravě nic neměnil. „Z našeho nedávného průzkumu vyplynulo, že většina firem hodnotí stávající zákonnou úpravu home office jako aktuálně dostačující. Jen zhruba 15 procent firem by uvítalo nějaké zásadní změny,“ argumentuje Eva Martinicová, ředitelka zaměstnavatelské sekce Svazu. „Za nejvhodnější ale považujeme nechat regulaci práce z domova na konkrétních možnostech podniků a v této chvíli zásadní zásahy do zákoníku práce nedělat,“ dodala.

Proplácení nákladů na home office řeší také odbory. „Apelujeme na odborové organizace, aby zohlednění nákladů zahrnuly také do kolektivních smluv. Teď bude nastávat doba přípravy nových kolektivních smluv, tak je namístě, aby firmy, které home office využívají, se k návrhu postavily čelem,“ řekla LN mluvčí Českomoravské konfederace odborových svazů Jana Kašparová.