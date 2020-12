‚Naočkuj se a leť.‘ Kontroverzní reklama Ryanairu vyvolala vlnu kritiky, prý chce vydělávat na pandemii

Ryanair spustil na druhý svátek vánoční ve Spojeném království televizní reklamu začínající slovy: „Covidové vakcíny se blíží, tak si zarezervujte dovolenou.“ V následujících vteřinách reklama apeluje na diváky, aby se nebáli cestovat už během Velikonoc a o letních prázdninách, uvádí britský server Metro.

Společnost podle něj láká především na nízké ceny letenek. „Tak se naočkuj a leť. A jestli se tvé plány změní, může se změnit i tvá rezervace,“ inzeruje Ryanair na konci spotu.

Nabídka extrémně levných letenek podle reklamy platí do 3. ledna s ohledem na dostupnost, přičemž společnost Brity vyzývá, aby si pořídili své místo v letadle na období mezi dubnem a říjnem 2021. Mezi doporučenými destinacemi jsou například Španělsko, Itálie, Portugalsko a Řecko. Na tom by nebylo nic špatného, kdyby však nabídka nepřicházela ve chvíli, kdy je britským občanům do většiny těchto států zapovězen vstup kvůli šíření nové mutace koronaviru na území Spojeného království.

Řada Britů se tak na sociálních sítích důrazně ohradila proti vyznění reklamy. Podle nich chce Ryanair pouze „profitovat na krizi“ způsobené pandemií koronaviru. Lidé kampaň letecké společnosti označují za „nechutnou“ a „nevkusnou“.

Novinář Harry Wallop například na Twitteru napsal, že je reklama podivná i kvůli tomu, jak obtížný je u Ryanairu proces refundace peněz při zrušení letu.

„Když vezmu do úvahy, jak špatně pracuje Ryanair při vracení peněz, je tato reklama ve stylu ‚naočkuj se a jeď‘ přinejmenším nevhodná. Další věc je, zda lidé vůbec budou moci létat bez vakcíny. Pokud ano, není to z této reklamy patrné,“ uvedl Wallop.

Considering that Ryanair was so shoddy about giving Covid refunds, this “Jab and Go” advert feels, errr, distasteful at best.

Also, will they let you fly if you haven’t had the vaccine yet? https://t.co/a3P1cyzXIe