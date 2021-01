„Nářků na covid už mají všichni plné zuby,“ říká podnikatel Tomáš Vránek

PRAHA V posledních letech se situace na trhu práce postupně mění a řada velkých světových firem, ale i těch menších lokálních se snaží využívat čím dál tím více automatizace. Řadu pracovních pozic už dnes zastanou stroje a spoustu dalších to podle expertů v následujících letech čeká. Neznamená to však, že by lidé kvůli této automatizaci skončili bez práce, právě naopak. Podnikatel Tomáš Vránek, zakladatel společnosti ICE Industrial Services, zabývající se průmyslovou automatizací, tvrdí, že roboti zastanou hlavně práci, kterou už člověk stejně dělat nechce.

„Je, s prominutím, úplný nesmysl, že by lidé o práci přišli. Vznikají tisíce nových pracovních pozic, o kterých před pár lety nikdo neměl ani tušení. Ještě před pár lety o pozici vývojář mobilních aplikací neměl nikdo ani tušení,“ tvrdí CEO firmy zaměstnávající přes 60 automatizačních programátorů.

„Lidé by se měli po stoletích přestat přizpůsobovat strojům, ale stroje by se měly přizpůsobovat lidem. Tak, aby převzaly od lidí fyzicky náročnou či nebezpečnou práci, která ničí lidem zdraví. Od fyzicky náročných činností až opakované strojové činnosti. Lidé by se měli přesunout do kreativních a organizačních činností. Velkou roli tu hraje průběžná rekvalifikace lidí, kterou také poskytujeme,“ pokračuje Vránek čímž přichází řeč na tzv. Industrial Academy. Jde o speciální akademii na rekvalifikaci zaměstnanců, kterou chce Vrábek pomoci lidem při přechodu do jiného pracovního odvětví.

„Akademii provozujeme už více než dva roky. Veřejnosti i našim zákazníkům nabízíme, že dokážeme zvýšit kvalifikaci jejich lidí a právě, pokud by díky automatizaci zanikla nějaká pozice, nahradit ji novou. Typický příklad je obsluha strojů, kterou nahradíme robotem. Dokážeme pak obsluhu vyškolit například na údržbáře robotů, nebo na úroveň základního programování robota, což je činnost srovnatelná se složitější hrou na mobilu,“ popisuje Vránek, vítěz ceny EY Podnikatel regionu 2019 na Vysočině, kde ICE sídlí.

„Největší pobočku máme ve Žďáru nad Sázavou, nicméně máme 11 poboček po celé republice a nyní, i v krizi, otevíráme v Liberci dvanáctou. V minulých dvou letech jsme dodávali do 30 zemí světa a náš export tvoří v průměru 60 % našeho obratu. Právě díky našemu působení „v cloudu“ geografická lokalita nehraje zas až takovou roli,“ zdůvodňuje výhody cloudového působení Vránek.

ICE v čele s Vránkem působí jako velmi ambiciózní společnost, a i přes relativně krátkou minulost (založení firmy proběhlo v roce 2021) cílí na pozici lídra automatizace v ČR i celé Evropě.

„Kolem roku 2025 plánujeme obrat kolem tři čtvrtě miliardy, čímž bychom se stali špičkou v České republice. Tím myslím obratově, nicméně pořád bychom byli výrazným exportérem, s exportem zhruba 60 % obratu, čímž bychom se zároveň stali významnou konkurencí i pro světové automatizační firmy,“ věří Vránek. Výhoda růstu ICE je právě díky cloudu, proto firmu tolik neovlivnila covidová pandemie.

„Nářků na Covid, si myslím, že už mají všichni plné zuby, podíval bych se na to trochu z jiného pohledu – slyšel jsem takové pěkné zhodnocení od jednoho předního českého implementátora cloudových služeb – ty nejlepší firmy v cloudu byly už před covidem, průměrné firmy na něj přecházely v průběhu krize a ty špatné na něj přechází až teď, nebo to vůbec neplánují. No a my jsme v Cloudu byli už dávno, takže nás samozřejmě Covid ovlivnil, ale když jsme dělali dotazník ve firmě, tak nás naši lidi ohodnotili, že jsme krizi zvládli na jedna mínus,“ uzavírá Vránek.