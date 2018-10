Léky až do domu? Po e-shopu Rohlík.cz chce vybavit domácí lékáričku i jeho konkurence

PRAHA V polovině října začal e-shop Rohlík.cz rozvážet kromě potravin i volně dostupné léky. Ze začátku nabídne zhruba 1100 položek z lékáren, do budoucna chce svoji nabídku rozšířit až na 3000 produktů. Konkurent Košík.cz zatím prodává pouze základní výbavu do domácí lékárny, v příštím roce ale plánuje přidat více volně dostupných léků.

„Rozhodně chceme nabídku o volně dostupné léky rozšířit a jsme v tomto ohledu v pokročilé fázi příprav. Kvůli složitosti celého procesu to však nebude dřív než v polovině příštího roku,“ řekl pro Lidovky.cz generální ředitel e-shopu Košík.cz Tomáš Jeřábek. Zatím na webových stránkách nabízí například doplňky stravy, vitamíny, sirupy, náplasti a další položky. Naopak e-shop iTesco léky prodávat nechce.



Pokud se k potravinovému e-shopu Rohlík.cz přidá i Košík.cz, tak budou na českém trhu fungovat dvě společnosti, u kterých si při nemoci zákazník může objednat společně s citronem, zázvorem a jídlem i potřebné léky a nechá si je přímo od nich i doručit. Kromě těchto dvou firem však léky až domů doručují specializované lékárenské obchody – například Pilulka.cz, Lékárna.cz či sítě lékáren Dr.Max nebo Benu, které však fungují jako klasické e-shopy, některé s možností vyzvednout si zboží v kamenné lékárně.



Průtahy? Nic jsme nemohli ovlivnit, reaguje na Čupra SÚKL

V době startu první služby se zároveň rozhořela na sociálních sítích přestřelka mezi zakladetelem firmy Rohlík.cz Tomášem Čuprem a Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Na tiskové konferenci, kde představili zástupci společností Rohlík.cz a Benu spolupráci, nejprve Čupr vyjádřil svoji úlevu nad tím, že se jim podařilo splnit všechny náležitosti. Dohoda s lékárenskou sítí Benu se podle něj rýsovala více než dva roky. „Řekněme, že SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv) nepostupoval při schvalovacím postupu tak rychle, jak bychom očekávali,“ sdělil Čupr novinářům. Později se k jednáním s úředníky Čupr vrátil. Své názory si vyměnil na Twitteru s Barborou Peterovou, která je mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv.



Peterová přípustila, že vyřízení všech potřebných náležitostí k tomu, aby mohl Rohlík.cz rozvážet léky svým zákazníkům až domů, trvalo poměrně dlouhou dobu. Jednalo se však podle ní o kroky, které nemohl ústav svou činností ovlivnit. Zároveň ale SÚKL vyvrací tvrzení Tomáše Čupra, že schvalovací proces trval více než dva roky. „Komunikace právního zástupce Benu s námi započala oficiálně letos 5. ledna. Dne 1. srpna byla podlicenční smlouva pro lékárnu Benu doporučena k podpisu. Společnost Rohlik.cz vychází zřejmě z dotazů právního zástupce lékárny Benu, které byly zaslány v březnu 2016. Tyto ale i z hlediska zákona nelze považovat za zahájení celého řízení,“ vysvětlila serveru Lidovky.cz mluvčí Peterová.



Zakladateli firmy Rohlík.cz Tomáši Čuprovi se nelíbí také to, že se volně prodejné léky mohou jednoduše prodávat na čerpacích stanicích a toto schválení trvá ještě kratší dobu. Zároveň podle něj přeprava samotných léků SÚKL vůbec nezajímá. „Když vám někdo na e-shopu lékárny pošle poštou balíček, který se válí někde v depu a pak se s ním několikrát hodí a celý den jede v dodávce ve 40 stupních Celsia, tak je to v pořádku. To SÚKLu nevadí,“ uvedl Čupr.

Pro samotný ústav je však podle mluvčí důležité, jak se léky uchovávají. Zároveň čerpací stanice s ústavem nejednají, vždy musí tento krok podstoupit provozovatel lékárny. „SÚKL nehodnotí způsob přepravy, jakým žadatel zásilkový výdej zajistí, ani konkrétního přepravce. Podstatné je, aby lékárna při zásilkovém výdeji zajistila dodržování podmínek uchovávání léčivých přípravků, a to jak během přepravy, tak až do doby jejich předání objednateli,“ popsala Barbora Peterová.

Benu kontrolu vítá

I přesto, že se ke schvalovacímu procesu kriticky vyjadřoval Tomáš Čupr, který řídí Rohlík.cz, tak firma podle SÚKL nebyla přímým účastníkem řízení. Vše s ústavem měla řešit firma Benu. Ta má k tomuto sporu umírněnější názor a dohled nad prodejem léčiv kvituje. „Segment on-line prodeje léků je velice citlivý, proto vítáme, že na něj SÚKL pečlivě dohlíží a klade důraz na to, aby veškeré procesy probíhaly v souladu s právními předpisy upravujícími zásilkový výdej léčiv,“ řekl pro Lidovky.cz generální ředitel Benu v Česku Sebastian Ring. Sám Čupr připouští, že podle něj všechny podmínky k prodeji léků nebyly nepatřičné. „Je potřeba zdůraznit, že spousta požadavků od SÚKLu byla naprosto oprávněná,“ dodal Čupr.

Získat povolení od SÚKL k prodeji léků na internetu a následnému doručování není podle všech prodejců oříškem. Své o tom ví zakladatel online lékárny Pilulka.cz Martin Kasa. Podle něj není potřeba dokazovat, že zvládnou rozvážet léky bez problémů. Stačí splnit zákonné povinnosti. „SÚKL nám kladl víceméně podmínky, které vychází z praxe, kterou známe i z provozu kamenných lékáren. V tomto samozřejmě máme know-how, které nám významně pomáhá,“ dodal Kasa.