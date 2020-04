Obchody otevřely. Zákaz zkoušení oděvů mohl vymyslet jen chlap, znělo v krámech s oblečením

PLZEŇ Tisíce prodejen se otevřely zákazníkům. I v Plzni ožívají skoro dva měsíce zavřené obchody. Ale trochu to v úterý vázlo. Mrzutí jsou zejména prodejci oblečení.

Dezinfekce na ruce, případně igelitové rukavice u vchodu, natěšení prodejci. Byl to relativně úspěšný restart mnoha obchodů. Jen v případě oblečení prodavačky nechápavě kroutí hlavou kvůli zákazu zkoušení, který odrazuje prakticky všechny zákazníky. Podmínky, které provázejí pondělní otevření prodejen do 2,5 tisíce metrů čtverečních, mnozí před i za pultem nechápou.



„Co to je za hloupost, když si nemůžu tu blůzu vyzkoušet? Přijdu jindy,“ kroutí hlavou zákaznice v plzeňském butiku Bella Design. Dáma má jasno: „Je sice hezké, že stát po dvou měsících umožnil otevřít obchody, ale podmínky, za jakých lze od pondělí nakupovat, musel vymýšlet chlap. Ženu by takový nesmysl nenapadl.“



S tím souhlasí i prodavačka. „Vybírat si oblečení, a nemoct ho zkusit, je nesmysl. I když nabízíme možnost vrátit nebo vyměnit zboží, když zákazník doma zjistí, že mu nesedí, nikdo to nevyužívá,“ svěřila se v pondělí dopoledne prodavačka italské módy.

„Během tří hodin od otevření přišla jedna zákaznice. Když zjistila, že nemůže zkoušet, odešla,“ přizvukuje prodavačka prodejny dámských oděvů a doplňků Mauro poblíž hlavního plzeňského náměstí.

Konec půstu, vzhůru na nákup

Je skoro poledne, většina obchodů, respektive těch, které mohly, otevřela v devět. Prodejci obuvi, oblečení, knih, suvenýrů a mnozí další se po skoro dvou měsících půstu snaží opět lákat zákazníky.

V Plzni, a zřejmě i v dalších městech, to místy vypadá, že se vrací stav před vyhlášením nouzového stavu. Opět v centru města není kde zaparkovat, lidí v ulicích je sice méně, ale občané s „náhubky“, jak se vyjádřil jeden z bezdomovců na adresu roušek, korzují ulicemi a zkoumají, o co během dlouhých týdnů zavřených obchodů přišli.

První den se tlačenice vyhýbala i největší prodejně outdoorové firmy Hannah na plzeňské Americké třídě. Jeden z největších výrobců a prodejců oblečení a vybavení do přírody tu má sídlo. A také v pěti patrech na ploše 900 metrů největší prodejnu své sítě Rock Point. Pondělní dopoledne tu bylo ve znamení přesilovky prodavačů nad zákazníky.



„Jarní měsíce jsou společně se zimou dva vrcholy prodeje. O to jsme nyní přišli. Co lidé potřebovali nutně, pořídili přes e-shopy. A dost lidí odloží tuhle spotřebu letos zřejmě úplně,“ posteskl si Tomáš Šebesta, marketingový ředitel společnosti Outdoor Concept, která zastřešuje firmu Hannah i prodejny Rock Point. Ani tady nešlo oblečení kvůli zákazu zkoušení na odbyt. Spíš obuv, batohy, sportovní vybavení.

Na rozdíl od oděvů s výběrem bot problém nebyl. Zkoušet boty výhradně s nohou v ponožkách nikomu nevadí. „To je běžné a zákaznice, kterých dneska nebylo málo, to v pohodě akceptují,“ připomíná vedoucí obchodu s dámskou obuví v centru města.

Knihovny počkají týden

Zkrátka – kdo mohl, otevřel. Ale neplatí to všude. Knihovny, v Plzni ta Státní vědecká i městská ústřední pro dospělé, počkají až na příští pondělí. „Je tu strašně práce. Chystáme se i na to, že budeme pak dezinfikovat všechny knížky, které nám budou lidé vracet,“ hlásí paní ve stále zavřené recepci vědecké knihovny.

Radostnější tvář má Martin Dominik, vedoucí knihkupectví na plzeňském náměstí Republiky. První den po nucené zavíračce ukázal, že lidé na knihy nezapomněli. „Nejdřív to vypadalo absurdně, že zákazníci nebudou vůbec moci brát knihy do ruky. Nakonec ale mohou i listovat poté, co si nejprve ruce vydezinfikují,“ vysvětluje Dominik v kanceláři na konci dvoupatrové prodejny, v níž právě obhlíží regály jediný zákazník. „Za první tři hodiny ale dorazilo kolem třiceti lidí. Sice většina přišla jen obhlížet novinky, nakoupil málokdo, ale i tak z toho máme radost,“ dodává mladý knihkupec.