Navrhnu sražení úrokových sazeb kvůli koronaviru, říká centrální bankéř Michl

PRAHA Česká národní banka by měla snížit sazby o 0,25 procentního bodu a být připravená udělat další kroky, dokud se šíření koronaviru nedostane pod kontrolu. Serveru Lidovky.cz to v úterý řekl člen Bankovní rady ČNB Aleš Michl. Snížení sazby by podle něj mělo pomoci české ekonomice.

Je to jen pár týdnů, co čeští centrální bankéři hlasovali - zejména kvůli zkrocení inflace - pro zvýšení základní úrokové sazby na 2,25 procenta. Aleš Michl byl tehdy proti. Nyní navrhuje vrátit sazbu zase zpět. Snížení na dvě procenta by podle něj mělo pomoci českým podnikům respektive celé ekonomice zůstat silnou a překonat problémy, které jí přináší současná situace spojená s šířením koronaviru.

Akcie v Evropě zpevňují. Obchodníci od vlád očekávají další opatření proti koronaviru, ceny ropy se stabilizovaly „Je potřeba zlevnit provozní úvěry pro malé a střední podniky,“ zdůraznil s tím, že cena provozních úvěrů se v současnosti pohybuje na úrovni 4 procent a více, takže české podniky mají dražší úvěry než podniky v Německu. Příští měnové zasedání ČNB se uskuteční na konci března. Michl dodal, že podnikům mohou v současné situaci vypadnout tržby, a to kvůli snížení poptávky, dále kvůli výpadku komponent z Číny nebo Itálie či kvůli karanténě zaměstnanců. Od základní úrokové sazby ČNB, kterou je takzvaná repo sazba, se odvíjejí úrokové sazby, kterou u úvěrů banky účtují svým klientům. Další složkou jsou přirážky bank. Po posledním zvýšení v únoru letošního roku činí repo sazba ČNB 2,25 procenta. Na začátku března překvapivě snížila sazby na podporu ekonomiky americká centrální banka Fed, a to o půl procentního bodu, což je považováno za nadstandardně velký krok. V polovině března zasedá Evropská centrální banka (ECB). Trhy očekávají, že ECB vzhledem k tomu, že už část jejích sazeb má záporné znaménko, přistoupí spíše k přímé pomoci podnikům.