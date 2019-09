Pro Česko to bude velká ztráta, prohlásil Havlíček o nedokončeném projektu turecké elektrárny Adularya

ANKARA Ztráta pro český stát kvůli nedokončenému tureckému projektu Adularya, na kterém se podílely české firmy, bude v každém případě velká. V tuto chvíli Česko hraje nejen o výši ztráty, ale také o další zakázky v Turecku a spolupráci s tureckými organizacemi. Novinářům to po úterním jednání s tureckou ministryní obchodu Ruhsar Pekcanovou řekl český ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, který je společně s premiérem Andrejem Babišem a podnikatelskou delegací na třídenní návštěvě Turecka.

Česká exportní banka (ČEB) na projekt půjčila téměř 12 miliard korun. Celková pojistná angažovanost státní pojišťovny EGAP je podle dřívějších informací 16,1 miliardy korun, nesplacená výše jistiny úvěru ČEB byla 11,7 miliardy korun.



Projekt, který zahrnuje nedokončenou hnědouhelnou elektrárnu Yunus Emre a sousední lignitový důl, byl jedním z důvodů, které přivedly k úpadku společnost Vítkovice Power Engineering, jež byla hlavním dodavatelem stavby. Uhlí údajně neodpovídá kvalitě, na jakou byly kotle elektrárny stavěny. Dostavba by mohla přijít až na více než tři miliardy korun. Situaci navíc ztížila skutečnost, že po pokusu o puč v Turecku v roce 2016 holding Naksan, do nějž Adularya patří, skončil v rukou státu.

„Budou to velmi citlivá jednání, kdy se budeme snažit v každém případě získat maximum, ale je velmi předčasné diskutovat o tom, kolik by z toho mohlo být. V každém případě ztráta pro český stát bude velká, na to se připravme,“ řekl Havlíček. Podle ministra bude třeba, aby se obě strany pokusily dosáhnout kompromisu; patrně bude nutné, aby jeho součástí byla nabídka českého subjektu, který by dostavěl a zprovoznil alespoň část elektrárny. O projektu bude vpodvečer česká delegace jednat také s tureckým ministrem pro energetiku a s prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem.

V srpnu se uskutečnilo třetí kolo tendru na prodej elektrárny, opět se ale nepřihlásil žádný zájemce. Druhý pokus o prodej se uskutečnil na začátku července, první v lednu.

Česká delegace dopoledne jednala také s prezidentem tureckého obranného průmyslu, tomu představila pět českých společností, které působí v oblasti letectví, ale i výroby automobilů nebo vývoje informačních systémů. „Jsme členy NATO, Turecko má druhou největší armádu v NATO a investuje obrovské prostředky do obranného průmyslu,“ uvedl Havlíček.