Nejcennější značkou zůstává Apple, nejvíc rostl Mastercard. Do stovky se vešel i Uber

New York Nejcennější značkou světa zůstává Apple. Její hodnota se zvýšila o devět procent na 234 miliard USD (5,4 bilionu Kč). Také další tři příčky patří technologickým značkám, jsou to Google, Amazon a Microsoft. Vyplývá to z žebříčku stovky nejcennějších značek světa, který ve čtvrtek zveřejnila výzkumná společnost Interbrand.

Celková hodnota všech značek v žebříčku stoupla o 5,7 procenta na 2,13 bilionu USD. Celkem 26 značek vykázalo dvouciferný procentní růst hodnoty. Nejrychleji rostoucím se stal sektor luxusu. Hodnota devíti jeho značek, jako Gucci, Louis Vuitton nebo Chanel, se meziročně zvýšila o 11 procent. Z jednotlivých značek nejvíce vzrostla hodnota Mastercardu, o 25 procent.

Deset nejcennějších značek světa: 1. Apple

2. Google 3. Amazon 4. Microsoft 5. Coca-Cola 6. Samsung 7. Toyota 8. Mercedes-Benz 9. McDonald’s 10. Disney Polovinu značek v první desítce tvoří technologické. Letos však vypadl z první desítky Facebook, nahradil ho Disney. Nováčky v žebříčku jsou firma Uber na 87. místě a LinkedIn na 98. příčce. Mezi 100 nejhodnotnějších značek se po šesti letech vrátil také Dell. Apple chce na vlastní pořady v televizi dát šest miliard dolarů, plánuje je vysílat na vlastní platformě Společnost Interbrand do výpočtu hodnoty značek zahrnuje například finanční výsledky produktů a služeb nabízených pod danou značkou či vliv značky na zákazníka. Žebříček 100 nejhodnotnějších značek sestavuje již 20 let. Interbrand upozornil, že od počátku se v žebříčku do dnešního dne udrželo jen 31 značek, včetně Disney, Nike a Gucci. Naopak z žebříčku vypadlo 137 značek, včetně Nokia a MTV. Coca-Cola a Microsoft jsou pak jedinými značkami, které se po celou dobu udržely v první desítce.