Nejen krachy. Firmy potřebují kvůli covidu lidi, nabírají lékárny i dopravci

PRAHA Lidé v době epidemie více nakupují elektronicky. I proto internetoví prodejci hledají lidi do skladů i na rozvoz objednávek. Odvětví, které nabírají zaměstnance, je ale více.

Koronavirová krize, která zavinila útlum aktivit řady firem a vede k růstu nezaměstnanosti, naopak táhne nahoru některé obory. Třeba internetový obchod, logistiku či farmacii. Těm dnes chybějí zaměstnanci v řádu tisíců. Nedostatek lidí přetrvává i v IT.

Podle ředitele personální agentury Grafton Recruitment Martina Mala je největší poptávka po pracovnících v oblasti internetového obchodu a logistiky. A není to jen důsledek toho, že v posledních měsících opustily Česko statisíce zahraničních zaměstnanců.



„E-commerce posílila tím, že většina spotřebitelů se přesunula z kamenných obchodů do online prostředí. Ruku v ruce s tím jde i vytváření nových pracovních pozic v logistice, protože někdo musí zpracovat objednávku a postarat se o její doručení k zákazníkovi,“ říká Malo.

Lékárny v obležení

Grafton Recruitment před pár dny zveřejnil výsledky průzkumu mezi 2200 zaměstnavateli, z něhož vyplynulo, že nové pozice vznikají také v oblasti farmaceutického průmyslu.



„To nepochybně souvisí s tím, že v dubnu až květnu spotřebitelé vzali lékárny útokem, protože si mysleli, že budou potřebovat větší zásoby léků,“ říká Malo. To anonymně potvrzuje i jedna z pracovnic lékárenské sítě Dr. Max. „Od března je problém udělat si i kratičkou pauzu na oběd,“ stěžuje si.

Lékárny hledají farmaceuty i jejich asistenty za pulty prodejen anebo poradce v oblasti dermatologie. Ale i lidi starající se o zásobování nemocnic a pracovníky do e-shopů či takzvané „létající lékárníky“, tedy obchodní cestující.

„Z trhu máme podobné informace,“ potvrzuje hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček. Struktura ekonomiky se podle něj kvůli covidu trvale mění, perspektivními odvětvími jsou právě e-commerce, logistika, farmacie a IT. Volné pozice se podle něj nedaří obsazovat také kvůli tomu, že se státními zásahy, jako je třeba program Antivirus, udržují pozice, které v budoucnu nebudou potřeba.

„Pandemie urychlila řadu změn, které by se jinak projevovaly pozvolna. Skokově se změnilo chování spotřebitelů, pracovní preference zaměstnanců, způsob organizace práce ve firmách, nebo se také v některých oblastech zrychlí automatizace. IT, e-commerce, logistika, strojní inženýrství, zdravotní a sociální služby a jiné rostou dlouhodobě a pandemie přinesla další pozitivní impulz,“ potvrzuje Jiří Halbrštát z personální agentury Manpower Group.

„Aktuálně pociťujeme skutečně nedostatek zaměstnanců. Týká se to hlavně našich logistických projektů, a to nejen těch, které jsou spojeny s e-commerce. Obsadit místa manipulačních dělníků ve skladech je v současné době těžší,“ říká Jaroslava Šindelářová ze speditérské firmy Geis.

Třetí oblastí, kde se stále nedostává velkého počtu lidí, jsou informační technologie. Je to ovšem dlouhodobý jev.



„Pracovníky v oboru IT sháníme a nabíráme dlouhodobě hned do několika společností v rámci Skupiny ČEZ. Je to dáno tím, že energetika momentálně prochází bouřlivou proměnou spojenou s digitalizací a decentralizací. IT odborníci se tak uplatní například v distribuci , ale třeba i ve výrobě,“ uvedla tisková mluvčí energetické společnosti Alice Horáková.

Na specializovaném kariérním webu ČEZ každodenně visí nabídka zhruba stovky pracovních pozic. Minulý týden byla více než desetina z nich určena pro „ajťáky“. Setrvalý nedostatek odborníků na informační technologie potvrzuje také Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz.

E-shopy zbrojí na Vánoce

Martin Malo upozorňuje, že pod obrovským tlakem nedostatku zaměstnanců se e-shopy a logistika ocitnou zejména v posledních třech měsících roku. Nejde jen o to, že vrchol sezony, Vánoce, obchodům tradičně pomáhaly zvládnout hlavně zaměstnanci z Ukrajiny, ochotní pracovat přesčas i během svátků. Ale právě i kvůli pozměněným nákupním zvyklostem Čechů.

„Letošní konec roku je samozřejmě velmi ovlivněn situací ohledně covidu. Myslíme si, že letos bude více než kdy jindy platit, že je normální nakupovat online, a tudíž děláme maximum pro to, abychom zvládli všechny dárky doručit včas,“ řekla LN mluvčí jednoho z největších internetových obchodů Alza.cz Daniela Chovancová. Firma masivně poptává především skladníky.

Podle Českého statistického úřadu se v srpnu míra nezaměstnanosti zvýšila na 2,8 procenta práceschopného obyvatelstva z červencových 2,7 procenta. Podle ministerstva práce a sociálních věcí, které eviduje přímo zájemce o práci a nabídky volných míst, v srpnu hledalo práci bezmála 280 tisíc lidí, přičemž zaměstnavatelé nabízeli zhruba 340 tisíc pracovních pozic.