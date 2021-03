Nejsem přesvědčen, že je tato vláda schopna udělat razantní a seriózní rozhodnutí, říká bývalý šéf Škody

Praha Vláda by měla majitele a manažery firem na svá rozhodnutí kolem podniků upozorňovat daleko dřív, a ne pár dní předem, jako to dělá teď. „Tři čtyři týdny předem se už dá vývoj situace odhadnout. Tak můžete říci, situace se zhoršuje, počítejte s tím, že to za tolik a tolik dní zavřu, připravte se, předzásobte se, domluvte se se svými zákazníky,“ říká v rozhovoru Vratislav Kulhánek, někdejší nejvyšší šéf mladoboleslavské Škody a ředitel firmy Industrial Advisors.

Lidovky.cz: Vicepremiér Jan Hamáček si ještě o víkendu pohrávala s myšlenkou zavřít průmyslové podniky. Mohla by si dovolit zavřít i Škoda Auto? Neuvolnila by tím v rámci konkurence uvnitř koncernu Volkswagen místo jiné značce?

Těžko. Co se týče Česka, tak když zavřete prodej, je to jedno. Protože více než 90 procent produkce jde na export. Pokud jde o export, tak že by Audi nebo Seat zaskočily za Škodovku, to je málo pravděpodobné. Ani bych si to nemyslel u těch ostatních konkurenčních značek. Dva či tři týdny nejsou tak dlouhá doba, aby stačila ta konkurence reagovat. I když samozřejmě platí, že v tom průmyslu musí být člověk opatrnější. Ale zase – na kratší dobu se vždy lze předzásobit, když se to ví dopředu.

Lidovky.cz: Co tedy říkáte případnému uzavření průmyslových firem, podle Hamáčka kromě těch, které jsou klíčové pro chod státu?

Ekonomiku nelze zavřít úplně. Nelze zavřít elektrárny, plynárny, prostě ty věci, které jsou nutné pro existenci jako takovou. Také třeba servisy, odtahovou službu a podobně. Strategický podnik je také Škodovka, ale pro existenci státu nebo lidí není až tak klíčová. Lockdown, aby měl smysl, se měl udělat před začátkem druhé vlny koronaviru v létě, když už. Teď je otázka, jaký by to mělo smysl, když už je všechno v zásadě rozhašené.

V každém případě, kdyby se to bývalo udělalo tenkrát, tak ten negativní ekonomický efekt by býval byl daleko menší než problémy, které jsou kolem toho teď. Teď už je kvůli výskytu nových mutací koronaviru zajištění nutného stupně ochrany daleko složitější a náročnější než loni. A někde to ani moc nejde. Tam, kde lidé pracují třeba v horku, jako v hutnictví, nebo kde se sprchují a převlékají v šatnách, tam asi těžko budou moci mít nasazený respirátor. Složité je to i tam, kde se musejí lidé do práce přepravovat hromadnými dopravními prostředky.

Lidovky.cz: A povinné testování ve firmách?

Nařízení povinného testování ve velkých firmách smysl má. Ale nedovedu si dost dobře představit, že něco přikážu a nemám pro to zajištěné prostředky, tedy testovací sady. Když budu mít na směnu dva či tři tisíce lidí, musím mít zajištěny prostředky předtím, než řeknu, že je to závazné. A ne říci, ono to bude závazné, ale teď to bude dobrovolné.

Lidovky.cz: Je podle vás vláda schopna případně správně vybrat, co se má zavřít?

Bohužel nejsem přesvědčen o tom, že je tato vláda schopna udělat razantní a seriózní rozhodnutí. Stále jsme svědky uplatňování salámové metody ve stylu něco zavřu, něco nechám.

Lidovky.cz: Co si myslíte o námitce, že v momentě, kdy se zavřou české podniky, začnou si jejich zahraniční odběratelé ihned hledat nové dodavatele?

Tohle je podle mého názoru naivní představa. Takhle mohou fungovat banky, ale ne podniky. Když je v létě 14denní celozávodní dovolená, tak si ji ti odběratelé třeba udělají taky. Krom toho si myslím, že to každý pochopí, a když se to řekne trochu dopředu, tak se i předzásobí, aby si zajistil návaznost. U nás je to s tou návazností trochu složitější kvůli exportu. Ale 14 dní by podle mého názoru nikoho nezabilo. Tři týdny už jsou ale hodně. Tohle jsou ale takové hraběcí rady, na které už je pozdě.

Lidovky.cz: Co má tedy vláda dělat?

Na to, abyste udělala nějaké rozhodnutí, které by bylo funkční, musíte mít nějakou strategii. Musíte vědět, co chcete. A když to víte, tak se na to musíte připravit. A musíte na to připravit i ty postižené. To znamená, že nemůžete v pátek říci, že od pondělka něco bude. Musíte to avizovat dostatečně dopředu. Tři čtyři týdny předem se už dá vývoj situace odhadnout. Tak můžete říci, situace se zhoršuje, počítejte s tím, že to za tolik a tolik dní zavřu, připravte se, předzásobte se, domluvte se se svými zákazníky. Dokonce bych řekl, že v atmosféře, která teď v Evropě je, by to ti zákazníci i pochopili.

To by byl podle mne správný postup. Naše vláda je kritizována za to, že žádnou strategii nemá. Nemyslím si, že by to byl jen problém Česka. Ale některé vlády, jako třeba izraelská, se rozhodly a udělaly bum, šly do toho. Ale i třeba Británie, Francie nebo koneckonců i Itálie, to vzaly do ruky a začaly jednat, byť se zpožděním. Zkušenosti už tady jsou.

A je trestuhodné je nevyužít. Ono se mi to fajn říká. Ale kdyby to člověk měl připravovat, tak si s tím musí dát dost práce, musí mít koncepci a schopnost přesvědčit lidi, že tohle je přesně to pravé. A míru toho přesvědčení vám ukazují průzkumy veřejného mínění. Z nich je vidět, že tady ty příkazy už ztratily jakoukoliv vážnost a náplň. Pokud teď bude policie lidi, kteří porušují nejnovější zpřísnění, opravdu chytat, tak se snad trošku respektu k těm zákazům najde. Ale teď už je to opravdu tak rozhašené…Největší problém je, že se tohle dopustilo.