Největší nápor e-shopy teprve čekají. Nejzazší termíny pro doručení do Vánoc se mohou ještě změnit

Praha Kvůli extrémnímu zájmu o nákupy i přetížení dopravních společností stanovily e-shopy nejzazší termíny, kdy ještě garantují, že zákazník dostane zboží do Štědrého dne. Na ty však během letošních „covidových“ Vánoc není radno spoléhat – největší nápor prodejci totiž teprve čekají a hrozí tak, že se doba pro vánoční online nákupy ještě zkrátí.

„Za této situace musíme brát v potaz jak naše kapacity, tak kapacity logistických firem. Termíny jsme proto stanovovali na základě dat od dopravců. Ale tím, že to není jenom v našich rukou, se ty termíny mohou ještě posunout,“ sdělila serveru Lidovky.cz Daniela Chovancová, mluvčí e-shopu Alza.cz.

Přepravci na hranici kapacit

Množství přepravovaných zásilek se oproti loňsku zhruba zdvojnásobilo a logistické firmy jsou už nyní na hranici svých kapacit. Někteří dopravci už dokonce omezují počty zásilek, které mohou každý den od konkrétních e-shopů přijmout do přepravy.

Česká pošta určila dny, kdy ještě garantuje doručení do Vánoc. Centrální třídírna praská ve švech

E-shopy proto doporučují už s nákupy zbytečně nevyčkávat. „Apelujeme na zákazníky víc než kdy jindy, aby letos nákupy nenechávali na poslední chvíli. S každým dnem počty objednávek rostou,“ dodala Chovancová. Jen ve středu Češi na e-shopech nakoupili za 1,5 miliardy korun, což je o 400 milionů korun víc oproti loňskému dennímu maximu.

Například e-shop s elektronikou CZC garantuje doručení dárků domů při objednání do 17. prosince, při osobním odběru na jedné z poboček pak do 20. prosince. „Při stanovení termínu jsme počítali i s tím, že jsou přehlcené doručovací společnosti, tradičně nejsilnější víkend je tento. Sami jsme vzhledem k současné situaci zvědaví, jak to bude letos. Lhůty už by ale u nás měly do Vánoc zůstat takové, jaké jsou,“ řekla serveru Lidovky.cz mluvčí CZC Michaela Balarinová.

Už nyní je však nezbytné obrnit se před nákupem notnou dávkou trpělivosti. „Vzhledem k aktuální situaci a komplikacím na straně přepravců, kdy nám snižují počty zásilek, které jsou schopni svézt, dochází bohužel ke zpoždění. Navzdory včasné expedici u nás na skladu se tak doručení zásilek pro zákazníka reálně posouvá o jeden až tři dny,“ vysvětlila serveru Lidovky.cz mluvčí e-shopu Mall.cz Pavla Hobíková.

Vyzvednutí na pobočce

Pro ty, kteří přesto s nákupy vánočních dárků vyčkávají do poslední chvíle, však i e-shopy nabízejí řešení. „Stále zůstávají cesty, jak dárky na poslední chvíli zařídit – třeba objednání s doručením na pobočku k osobnímu vyzvednutí. Ještě rychlejší je pak objednávání zboží, které je skladem přímo na pobočce,“ říká Chovancová. „Zatím očekáváme, že pro objednávky s doručením na pobočku do Štědrého dne bude možné objednávat do 21. prosince,“ dodává.

E-shopy letos snadněji sehnaly posily, o místa se hlásili letušky nebo muzikanti

Při nákupech na poslední chvíli doporučuje zvolit osobní vyzvednutí na pobočkách také Mall.cz. „Zákazníci zde mohou objednávat téměř do poslední chvíle před Štědrým dnem,“ potvrdila Hobíková.

Obraty internetových obchodů za předvánoční období by podle Asociace pro elektronickou komerci letos mohly být kolem 65 miliard korun. Znamenalo by to meziroční růst o více než čtvrtinu.