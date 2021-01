Některé jednorázové plasty by od července nesměly na trh, schválila vláda

Praha Návrh zákona, který zakazuje jednorázové plastové příbory, talíře nebo brčka, na zasedání schválila vláda. Zákon má platit od letošního července, posoudí ho Parlament. Předloha je převodem evropské směrnice schválené v roce 2019. Návrh upravuje i povinnosti výrobců některých plastových výrobků. Vládě ho předložil ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Směrnice má za cíl omezit plastový odpad v mořích a v oceánech, který ohrožuje ekosystémy, biodiverzitu a lidské zdraví. Zároveň je dalším krokem k podpoře cirkulární ekonomiky v zemích Evropské unie.



„Návrhem zákona předně dochází k zákazu uvádění některých vybraných plastových výrobků na trh a do oběhu. Podmínkou pro zákaz daného druhu vybraného plastového výrobku byla vždy dostupnost vhodné a udržitelnější alternativy, která je též cenově přijatelná,“ uvedl resort v důvodové zprávě. Zákaz postihne hlavně jednorázové plastové výrobky - příbory, talíře, brčka, vatové tyčinky či tyčky k uchycení balonků, nápojové kelímky z expandovaného polystyrenu a také výrobky z oxoplastu.



„Cílem nového zákona je snížit nesmyslné nadužívání mnoha tisíc tun jednorázových plastů ročně, zejména z fastfoodů a hromadných akcí. Pokud se týká zákazu vybraných jednorázových výrobků, již k nim existuje řada opakovaně použitelných alternativ a ročně tak můžeme uspořit milióny kusů plastových výrobků. Kromě toho třeba také pomůže lidem lépe nakládat s plastovými odpady a obce dostanou příspěvek na úklid veřejných prostor,“ uvedl v tiskové zprávě Brabec.

Návrh také stanovuje termín, dokdy je možné tyto výrobky uvádět do oběhu. To výrobcům umožní „doprodat“ naskladněné zásoby. Zatímco zákaz uvádění vybraných výrobků na trh by měl platit od července, úplný zákaz uvádění takových produktů do oběhu má být nejpozději rok poté.

Zákon také uvádí požadavky na část samotných výrobků z plastu. Například nádoby do objemu tří litrů s uzávěry a víčky z plastu musí mít tyto uzávěry připevněny k výrobku. Další opatření řeší třeba budoucí povinný podíl recyklovatelného plastu u plastových lahví. V případech určitých produktů, například hygienických vložek, tamponů, vlhčených ubrousků či tabákových výrobků s filtry, pak musí výrobci uživatele informovat o tom, jak se jich po použití správně zbavit. Výrobci některých produktů také musí v rámci osvěty uživatele upozornit na dostupnost opakovaně použitelných alternativ.

Právní úprava požaduje i zavedení tzv. systémů rozšířené odpovědnosti výrobce pro vybrané plastové výrobky. „Pro obalové výrobky tyto systémy již zavedeny jsou podle zákona o obalech (možnost sdruženého plnění prostřednictvím autorizované obalové společnosti), pro neobalové plastové výrobky výrobci budou nuceni vytvořit kolektivní systémy pro dané druhy vybraných plastových výrobků, s ohledem na určité specifické povinnosti,“ konstatuje dokument.

Návrh také obsahuje cíle pro zpětný odběr plastových nápojových obalů. V roce 2025 to má být 77 procent hmotnosti obalů uvedených v daném roce na trh nebo do oběhu, v roce 2029 až 90 procent.