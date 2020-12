VIDEO: Němcům už nezávidíme, říká hejtman Libereckého kraje Půta. Přílišný optimismus však mírní

PRAHA Lidové noviny zahájily sérii debat s třinácti hejtmankami a hejtmany – nejen o problémech a snech jejich regionu. Jako první přijel do studia jeden z nejvýraznějších komunálních politiků Martin Půta. Původně technolog ve firmě Vulkan Hrádek nad Nisou je již třetí volební období hejtmanem Libereckého kraje, a než jej v roce 2014 obvinila policie z korupce, byl předsedou parlamentní strany STAN.

Debata se proto točila nejen okolo Liberecka, ale také celostátní politiky – jeho hnutí STAN právě uzavřelo koalici s Piráty a ohlašuje, že chce porazit ANO Andreje Babiše a vyhrát volby.



Manažer není politik

Půta se však nebojí, že by po případném úspěchu nebyli komunální starostové připraveni na vládní angažmá. „Věřím v soustavný růst politiků, kteří se postupně učí dělat svoje řemeslo, dělat kompromisy a dosahovat dohod,“ prohlásil v debatě v rámci projektu, jehož partnerem je energetická skupina ČEZ. Skepticky se Půta naopak staví k vybírání byznysových manažerů do vládních pozic.

„Ano, občas se může z manažera stát vynikající politik. Ale přiznejme si, že mnoho takových případů zatím nemáme. A jak vidíme na již třetím ministrovi zdravotnictví za poslední rok, tak bez politické zkušenosti, opory ve sněmovně a bez znalostí veřejného života se jakékoli rozhodnutí prosazuje velmi těžko,“ říká hejtman.

Řeč přišla i na Půtovo trestní stíhání, kvůli němuž se před šesti lety stáhl z celostátní politiky. Soud jej sice letos osvobodil, ale v listopadu Vrchní soud rozhodnutí zrušil. „Předpokládám, že za dva, čtyři nebo šest let se dočkáme konečného verdiktu. Kdo tím neprošel, tak si neumí představit, jaké to je, být šest let stíhaný, být obviněný a obžalovaný, ačkoli ve spisu není pro tvrzení o dotyčném skutku jediný důkaz,“ konstatuje. Liberecký hejtman se sice tváří nad věcí, ale podotýká: „Nejtěžší je to pro moji rodinu a pro moje rodiče.“

Dnešní Liberecko působí jako bohatý a rozvinutý kraj, navzdory tomu, že zažilo masivní vysídlení německého obyvatelstva po válce a po roce 1989 krach nejen textilního průmyslu. „Vláda nás tehdy nechala na holičkách slovy ‚pomozte si sami‘. Když jsme se dívali na sever, jak ze západního Německa tečou na východ stovky miliard marek, jen jsme tiše záviděli. Dnes už nezávidíme: postavili jsme se na vlastní nohy a prosperujeme mnohem víc než dřív,“ dodává Půta.

Skrytá chudoba

Čísla dávají hejtmanovi za pravdu: východoněmecké kraje zažívají soustavný odliv lidí, zatímco Liberecko vzkvétá, napojeno na dvě nejdůležitější byznys centra v republice: Prahu a Mladou Boleslav.

Přílišný jásot však hejtman Půta mírní: „Mnoho lidí vnímá Liberecko jako bohaté technologické centrum. Ale náš kraj, to není jen Liberec, ale také chudé Frýdlantsko či odříznuté obce v Podkrkonoší. Ačkoli zažíváme nebývalou prosperitu, leckde se žije obtížně a z mnoha obcí musíte za prací cestovat hodně daleko, protože tam u vás prostě žádná není.“