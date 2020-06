Německá vláda v reakci na koronavirus odsouhlasila snížení DPH. Klesne na 16 procent

Berlín Německá vláda na dnešní mimořádné schůzi schválila dočasné snížení daně z přidané hodnoty, od července do konce letošního roku klesne DPH z nynějších 19 na 16 procent. Napsala to agentura Reuters, podle které kabinet kancléřky Angely Merkelové odsouhlasil rodičům jednorázovou dávku 300 eur (8000 korun) na každé dítě. Tato opatření jsou součástí rozsáhlého krizového balíku, kterým chce Německo podpořit hospodářství trpící dopady pandemie nemoci covid-19.

Snížení DPH bude rozpočet stát asi 20 miliard eur (533 miliard korun). Objem celého krizového balíku pak je 130 miliard eur (3,5 bilionu korun).



Německý hospodářský institut DIW uvádí, že stimulační program by mohl v letošním i příštím roce zvýšit výkon největší evropské ekonomiky o 1,3 procentního bodu. Pokud by Německo krizový balík nepřijalo, mohla by ekonomika podle DIW v letošním roce klesnout o 9,4 procenta a v příštím roce pomalu vzrůst na asi tři procenta. Pokud se ale opatření plně uvedou do praxe, hospodářství by letos kleslo o 8,1 procenta a růst v příštím roce by se mohl vyšplhat na 4,3 procenta.