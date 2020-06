Dobrá zpráva pro Škodu a další firmy. Německý balík na podporu ekonomiky pomůže i Česku

Berlín/Praha Z Německa k nám přišla dobrá zpráva. Čerstvě schválený balík vládních opatření na podporu tamější ekonomiky totiž díky vysoké míře vzájemné propojenosti našeho a německého hospodářství pomůže i českým podnikům.

„Je to naprosto zásadní země s ohledem na naši průmyslovou a exportní výkonnost. Opatření v Německu mají velký vliv i na naše hospodářství,“ zhodnotil pro server Lidovky.cz vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO). Podobně to vidí i zástupci české podnikatelské sféry.

Z 19 % na 16 % klesne v Německu daň z přidané hodnoty u již snížené daně to bude ze 7 % na 5 %

„Naše firmy se podílejí na většině výstupů tamějšího průmyslu. Proto budou z nového programu profitovat i ony. Ačkoliv v balíku schválených opatření není podpora pro spalovací motory, nýbrž pouze pro elektroauta a hybridy. I tak přijdou německá opatření vhod třeba mladoboleslavské Škodě i jejím dodavatelům,“ uvedla pro server Lidovky.cz hlavní analytička Hospodářské komory ČR Karina Kubelková.

Německá vláda ve středu schválila balík opatření na podporu ekonomiky v hodnotě 130 MILIARD EUR

Německo napumpuje podle rozhodnutí spolkové vlády do ekonomiky formou daňových úlev i přímé finanční podpory celkem 130 miliard eur (zhruba 3,5 bilionu korun). Klíčovým opatřením je snížení daně z přidané hodnoty (DPH) z 19 na 16 procent, respektive ze sedmi na pět u snížené sazby daně. Nižší sazby budou platit po přechodnou dobu od 1. července do konce roku.

Vládní koalice křesťanskodemokratické unie CDU/CSU a sociálních demokratů se naopak neshodla na jedné z nejdiskutovanějších věcí – podpoře výrobců osobních automobilů se spalovacím motorem.

Pomocnou ruku, a to formou zvýšení nákupní prémie pro automobilisty (v Česku se této prémii říká trochu nesprávně šrotovné), podají pouze výrobcům vozů s elektrickým pohonem. Lidé, kteří si do konce příštího roku koupí elektroauto v ceně do 40 tisíc eur, totiž mohou počítat se státním příspěvkem ve výši šest tisíc eur. Doposud to byla polovina. Další tři tisíce eur dostanou za každé prodané elektroauto i výrobci.

Plán oživení německé ekonomiky Změny platné od 1. července do konce roku snížení DPH z 19 % na 16 % a u snížené daně ze 7 % na 5 %

jednorázový bonus 300 eur na dítě, pro samoživitele 600 eur

pomoc spolkové vlády městům a obcím: zvýší svůj podíl na nákladech na ubytování pro sociálně slabé, z poloviny vyrovná výpadek z daňových příjmů od živnostníků, posílí veřejnou dopravu a místní zdravotnictví

Zvyšuje se i nákupní prémie u aut s hybridním pohonem. Markus Söder, šéf Křesťansko-sociální unie Bavorska (CSU), odmítnutí podpory výrobců aut s benzinovými či dieselovými motory, tradiční chlouby Německa, odůvodnil tím, že jim pomůže snížení DPH.

Velké ambice

Kancléřka Angela Merkelová označila schválený program za ambiciózní. „Němci to vzali skutečně zgruntu a připravili ucelený balíček, který je zaměřen na pomoc rodinám i podporu firem a jejich investic,“ hodnotí Kubelková.



CHYSTÁ SE DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ V OBJEMU 50 MILIARD EUR ZAMĚŘENÉ NA výzkum a vývoj IT a umělé inteligence

vodíkovou energetiku

elektromobilitu

Ostatně dojem skutečně velkých ambicí budí i slova spolkového ministerstva hospodářství Petera Altmeiera. Ten včera řekl, že cílem federální vlády je vrátit ekonomiku na růstovou dráhu už ve druhé polovině letošního roku a v příštím roce už dosáhnout pětiprocentního růstu. Letošní rok by německé hospodářství mělo zakončit poklesem o 6,5 procenta.

Podle šéfanalytičky hospodářské komory bude úspěch protikrizového plánu hodně záležet na tom, nakolik se kabinetu Merkelové podaří zapůsobit na lidi a zvrátit špatnou náladu, která zemi ovládá už od loňského roku. „Lidé ze strachu, co bude, přestali nakupovat. Podpůrná opatření tak Německo kvůli svému růstu nerůstu začalo chystat už loni. Nyní je – kvůli koronaviru – konečně dotáhlo do konce,“ připomíná Kubelková.

Levnější elektřina

stát bude od roku 2021 dotovat zelenou energetiku tak, aby příspěvek odběratelů na obnovitelné zdroje klesl na polovinu

Pokud se vládě podaří domácnosti a firmy přesvědčit, mohou být plány německých politiků naplněny. A těžit z toho bude i česká ekonomika. Neměli bychom na to ale spoléhat, varuje Kubelková s tím, že vláda by se měla i v dalších měsících snažit ekonomice pomoci. „Zatím se řeší jen krize, nikoliv opětovné nastartování ekonomiky,“ hodnotí.



Pomoc v Česku za tři minus

Česká vláda přijala vlastní balík opatření v podobě státem zaručených dotovaných úvěrů, přímé podpory firmám či daňových úlev s finančním dopadem přes jeden bilion korun. „Objem zdrojů do podpory ekonomiky je v Německu logicky větší, ale směle se můžeme měřit škálou podpůrných opatření a naším záběrem přes téměř všechny podnikatelské segmenty,“ uvedl vicepremiér Havlíček.



Německé firmy, které podnikají v Česku, však naší vládě za její úsilí žádnou pochvalu nedávají. Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK) včera zveřejnila výsledky průzkumu, z něhož naše vláda vyšla s celkovou známkou 3,5 – při známkování jako ve škole od jedné do pěti, takže jde o horší trojku. Ovšem čtvrtina dotázaných firem by nechala naši vládu propadnout. „Stále se objevují háčky a skryté požadavky, které postrádají logiku,“ vyslala našemu kabinetu vzkaz jedna z nich.

Čtvrtina tuzemských podniků, které zažádaly o státní podporu, si stěžuje, že pomoc dorazila jen částečně, k 36 procentům žadatelů dokonce nedorazila vůbec.

„Ceníme si vlády za rychlé zavedení podpůrných programů. V našem průzkumu se však ukazuje, že se jejich realizace a efektivita bezpodmínečně a rychle musí zlepšit. Máme tu co do činění s dosud nebývalým otřesem ekonomiky,“ konstatoval výkonný člen představenstva ČNOPK Bernard Bauer.

„Škála dalších možných opatření, a to bez zvýšení nároků na jejich finanční krytí, je velká. Pomohlo by třeba už jen snížení administrativy,“ souhlasí Kubelková.