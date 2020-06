Není lehké být černý a pracovat ve Vogue, přiznala v interní zprávě šéfredaktorka slavného magazínu

„Chci jasně říct, že vím, že Vogue neudělal dost a nedal dostatečný prostor černým editorům, redaktorům, fotografům či designerům. Dělali jsme chyby, publikovali jsme snímky či příběhy, které byly urážlivé a netolerantní, omlouvala se šéfredaktorka módního časopisu Vogue Anna Wintour v interní zprávě napsané minulý čtvrtek a zveřejněné na stránkách Page six, jedné z rubrik deníku New York Post.

„Přijímám za to veškerou zodpovědnost,“ dodala. Jak píše The Guardian, šéfredaktorka americké redakce se omlouvala rovněž za to, že dostatečně nepropagovala zaměstnance a návrháře černé pleti ve svém časopise. A připouští, že není jednoduché „být černý“ a být zaměstnancem Vogue.

„Vím, že nestačí říct, že budeme lepší, ale my budeme. Vážím si vašich hlasů a budu ráda za zpětnou vazbu a za rady, pokud je budete chtít sdílet,“ uzavřela prohlášení Anna Wintour.

Její slova navazují na stanoviska jiných institucí. Ty zřejmě na nátlak způsobený vlnou nepokojů, jenž odstartovala smrt George Floyda, přicházejí nejen s omluvou, ale někteří dokonce opouští zaměstnanecká křesla. V pondělí rezignoval šéfredaktor časopisu o jídle Bon Appétit Adam Rapoport.

this is EIC adam rapoport and his wife, who went as “puerto ricans” for halloween. also, sohla posted a whole thing on her IG story about non-white editors not being compensated for on camera appearances pic.twitter.com/VpAWtKzAGZ