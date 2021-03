Bohém i hrdina. Zesnulý miliardář Olivier Dassault neustále sloužil vlasti, také psal knihy a zpíval

PAŘÍŽ/PRAHA Miliardář, pilot, politik, ale i vášnivý fotograf a muzikant. Tím vším byl Olivier Dassault, který v neděli ve věku 69 let tragicky zahynul při havárii vrtulníku krátce po odletu ze svého sídla v Normandii. Nejen, že bohatý život prožil, pohádkové bohatství za sebou i zanechal.

„Olivier Dassault miloval Francii. Byl kapitánem průmyslu, poslancem, radním, důstojníkem v záloze vojenského letectva. Za svého života neustále sloužil vlasti a uplatňoval při tom své přednosti. Jeho náhlá smrt je velkou ztrátou. Myšlenkami jsme s jeho rodinou a jeho blízkými,“ uvedl včera na Twitteru francouzský prezident Emmanuel Macron.



Rodinný podnik

Dassault se narodil v červnu 1951 ve francouzském městě Boulogne-Billancourt nedaleko Paříže. Do chudých poměrů to ale už tehdy nebylo. Olivier byl nejstarším synem průmyslníka Sergeho Dassaulta a matky Nicole Raffel. Už jeho dědeček Marcel Dassault byl známý konstruktér a výrobce letadel, který po druhé světové válce vybudoval předního francouzského výrobce vojenských letadel Avions Marcel Dassault. Do rodinného impéria Dassaultových ale patří také třeba celostátní deník Le Figaro, rozlehlé vinice či softwarová společnost Dassault Systemes a další.

Sám Olivier v dospělosti získal magisterský titul z matematiky, doktorát z informatiky a stal se vojenským pilotem. Později dokonce sloužil jako záložní síla u francouzského letectva. Zároveň více než čtvrtstoletí zůstává držitelem několika rychlostních rekordů v letu podle přístrojů.

Nadále pak rozvíjel rodinný podnik a stal se prezidentem společnosti Dassault Communications. Později však vstoupil do politiky – nejprve na pařížské radnici, později ve francouzském parlamentu za republikány. Kvůli hrozbě střetu zájmů svého času odstoupil z pozice šéfa dozorčí rady ve skupině Dassault.

K jeho vášním ovšem patřila také hudba a fotografování. Za svého života vydal několik knih s vlastními snímky, původními skladbami dokonce na přelomu 70. a 80. let přispěl do několika filmů. Za svého života se Olivier Dassault jednou rozvedl, jeho druhá žena Natacha Nikolajevic ovdověla. Zanechal po sobě tři potomky.

Chyba soukromého pilota?

Přestože byl Dassault zkušeným letcem, osudnou helikoptéru nepilotoval. V místě nehody nedaleko od svého rekreačního sídla u letoviska Deauville v Normandii byl bez známek života nalezen i jeho pilot. Oblíbený model jednomotorové helikoptéry Eurocopter AS 350 podle deníku Independent krátce po vzletu zavadil o strom.

Rodilý Francouz Dassault odešel jen tři roky po svém otci, stejně jako on po sobě však zanechal pohádkové jmění. Podle žebříčku časopisu Forbes se loni zařadil na 361. příčku mezi největší boháče světa, spolu se svými dvěma bratry a sestrou. Jmění každého sourozence magazín odhadl přibližně na pět miliard eur (asi 132 miliard korun).