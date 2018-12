Nevhodný dárek zkuste vrátit či vyměnit. Obchodníci jsou vstřícnější a vyhoví vám i nad rámec zákona

PRAHA Dárky obvykle vybíráme s velkou pečlivostí. Přesto se může stát, že se třeba netrefíte do vkusu, koupíte špatnou velikost nebo se třeba sejdou dvě stejné věci. Pak můžete zkusit zboží vrátit nebo vyměnit.

V období Vánoc obchodníci vycházejí svým zákazníkům v tomto směru vstříc a nabízejí vrácení či častěji výměny věcí i nad rámec povinností daných zákonem. Proto je vhodné si co nejdříve ověřit, za jakých podmínek a hlavně dokdy to ten který obchodník umožňuje.

V e-shopu to jde snáz

Jednodušší to je v případě, že jste dárek koupili přes internet. „U zboží zakoupeného pomocí takzvané dálkové komunikace je možné ho vrátit bez udání důvodu a inkasovat zpátky peníze,“ vysvětluje Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest. Ovšem pozor, neplatí to striktně pro veškeré zboží. Vrátit například nelze audio či video nahrávky a počítačové programy, pokud mají porušený originální obal.

Zákonem daná lhůta pro vrácení je 14 dnů od převzetí věci. A je jedno, zda vám zboží přivezli až domů, nebo jste ho vyzvedli v nějaké výdejně či prodejně. Některé e-shopy ale nabízejí standardně dobu delší. Například zboží nakoupené na webu Tchibo můžete běžně vrátit do 30 dnů. Stejná lhůta platí i na webech C&A či H&M.

Musíte ale v dané lhůtě prodejci sdělit, že věc budete vracet, a že tedy odstupujete od smlouvy. „Na samotné vrácení zboží do obchodu máte od té chvíle dalších maximálně 14 dní,“ říká Lukáš Zelený. Nutné také je, abyste zboží vrátili kompletní, nepoškozené, nejlépe v původním obalu. Jen tak vám vrátí plnou cenu.

Pozor na dlouhé lhůty

Standardní čtrnáctidenní lhůta je ovšem kolem Vánoc nedostačující. Přes web se totiž obvykle nakupuje s větším předstihem. Toho jsou si obchodníci vědomi. Řada e-shopů tak svým zákazníkům dává možnost zboží vrátit nebo častěji vyměnit například do konce roku nebo třeba až do půlky ledna.

Například na Alza.cz lze zboží vrátit do 13. ledna, tedy pokud jste při objednávání zboží zatrhli službu Výměna nevhodného dárku, stejný termín má stanovený i e-shop s elektronikou Euronics. Nevhodně zvolený vánoční dárek zakoupený v e-shopu Manvel pak můžete vyměnit až do 15. ledna. E-shop Trail Store nabízí výměnu do 14. ledna.

Většina obchodníků tuto možnost nabízí u zboží zakoupeného od začátku či poloviny listopadu do 23. prosince. Platí přitom, že pokud tuto možnost obchodník deklaruje ve svých obchodních podmínkách nebo třeba na faktuře, musí garanci dodržet. Takže by neměl nastat problém.

Zpět do kamenného obchodu

Složitější je vracení zboží v běžných kamenných obchodech. Tady nám totiž zákon možnost vrácení věcí bez udání důvodu nijak negarantuje. Každý obchod si tak pravidla v tomto směru nastavuje sám.

„Faktem ale je, že možnost vrátit či vyměnit zboží je zejména ve velkých obchodech a řetězcích obvyklá, není to však povinnost podnikatele,“ říká Zelený. Některé obchody vám vrátí peníze, častěji vám ale nabídnou jen výměnu zboží či poukázku na další nákup.

„Zboží musí zůstat nenošené, nepoškozené a v původním obalu. Pokud má zboží visačku, tak ji nepřestřihávejte,“ říká Václav Koukolíček z obchodního řetězce Tesco. Konkrétně Tesco umožňuje v rámci služby Garance spokojenosti standardně vrácení zboží do tří měsíců.

„Našim zákazníkům standardně nabízíme 90 dnů na rozmyšlenou. Zboží lze vrátit v kterékoliv naší prodejně, stačí k tomu pouze platná účtenka,“ potvrzuje také Zuzana Holá ze společnosti Lidl. Dodává, že pokud je nevhodný dárek z e-shopu, je možné jej bezplatně vrátit na výdejních místech PPL, takzvaných PPL ParcelShopech.

V prodejnách Globus můžete zboží vrátit běžně do 30 dnů. Potřebovat budete účtenku. A zboží musí být v originálním nepoškozeném obalu.

Módní řetězce (kamenné prodejny) pak obvykle nabízejí výměnu zboží či poukázku na další nákup. Nejkratší lhůty přitom začínají na dvou týdnech, v případě nevhodných vánočních dárků ale často obchodníci mají stanovené přesné datum, do kdy lze zboží zakoupené před Vánoci vyměnit.