Norwegian Air stornovaly velkou zakázku u Boeingu. Po americké firmě požadují odškodné

Oslo/Seattle Norské nízkonákladové aerolinky Norwegian Air stornovaly u Boeingu zakázku zhruba za deset miliard dolarů (239 miliard Kč). Po americkém výrobci budou navíc požadovat odškodné za to, že letadla 737 MAX nemohla do vzduchu. Firma se sídlem v Oslu to uvedla ve svém úterním sdělení.

Aerolinky zrušily objednávku 92 letadel 737 MAX a pěti strojů 787 Dreamliner určených pro dálkové lety. Katalogová cena zakázky činí 10,6 miliardy dolarů, ale při odběru mnoha letadel výrobce obvykle poskytuje výraznou slevu.

Norwegian Air také uvedly, že mají velké ztráty v souvislosti s celosvětovým zákazem používat letadla 737 MAX, která od loňského března nesmějí kvůli dvěma tragickým nehodám do vzduchu a Boeing je od té doby nesmí zákazníkům dodávat. Norwegian měly tehdy ve své 163členné flotile 18 letadel typu MAX. Další problémy pak způsobily neplánované kontroly strojů 737 MAX. Letecká společnost se proto rozhodla požadovat odškodné a zálohy právní cestou, jejich výši ale neoznámila. Boeing zasáhla krize kolem letounů 737 MAX velmi citelně. Letadlo bylo až do loňska nejprodávanějším modelem Boeingu. Firma teď usiluje o novou certifikaci stroje. Piloti a zkušební posádka amerického Federálního úřadu pro letectví (FAA) zahájili první z testovacích letů Boeingu 737 MAX v pondělí, což výrazně podpořilo firemní akcie.