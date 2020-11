Nový stavební zákon bude čelit snaze o vrácení vládě k přepracování

Praha Návrh nového stavebního zákona bude čelit snaze části opozice o jeho vrácení vládě k přepracování. Sněmovna bude o návrhu hlasovat v závěru úvodního kola projednávání předlohy. Opoziční politici mimo jiné tvrdí, že nad návrhem nepanuje širší shoda, a viní vládní koalici z „válcování“ věcných připomínek. Stavební řízení by podle nich zrychlila spíše jeho digitalizace.

„Je to ten spletenec snahy odevzdat tady asi panu premiérovi (Andreji Babišovi z ANO) desky, my jsme udělali stavební zákon, dát si to na billboardy,“ komentoval návrh předseda Pirátů Ivan Bartoš. Místopředseda ODS Martin Kupka poukazoval na to, že poslední novela stavebního zákona ministerstva pro místní rozvoj pod vedením ANO přinesla několik nových razítek a prodloužení stavebního řízení, byť je měla zjednodušit. „Volám po tom, aby vládní koalice neválcovala věcné připomínky,“ uvedl.



Poslanec TOP 09 Dominik Feri uvedl, že stavební zákon by měl vycházet z konsenzu různých zájmů. „Schválíte zákon, u kterého neexistuje širší shoda,“ řekl. Varoval před návrhy k Ústavnímu soudu na zrušení zákona a před ústavními stížnostmi, což přinese nejistotu. Podle Marka Výborného (KDU-ČSL) je třeba stavební řízení zrychlit a zjednodušit, je ale také třeba respektovat veřejné zájmy.

Pokud Sněmovna zákon vládě nevrátí, část opozice bude mimo jiné chtít, aby hlavním výborem pro jeho posuzování byl výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj místo hospodářského výboru. Bude také žádat, aby výbory měly na projednání předlohy až dvojnásobnou lhůtu proti běžné dvouměsíční.

Místopředseda SPD a šéf hospodářského výboru Radim Fiala poznamenal, že Česko v délce stavebního řízení „atakuje takové země jako Nigérie a Kongo“. „Něco musíme udělat a mrzí mě, že určitá část politického spektra zákony měnit nechce,“ uvedl. Komunista Leo Luzar označil pokusy části opozice o odklad projednávání zákona za „neférovou ránu pod pás“. Vládní návrh je první ucelenější pokus něco změnit, míní.

Vládní sociálnědemokratický poslanec Petr Dolínek uvedl, že ČSSD návrh ve vládě podpořila, protože pochopila, že ministerstvo pro místní rozvoj odborně nic jiného nepředloží. „Když bude snaha to dopracovat a přepracovat, tak se to může podařit,“ soudí.