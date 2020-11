Nový stavební zákon pustili poslanci do dalšího projednávání, odolal tak snaze opozice ho přepracovat

PRAHA Sněmovna dala ve čtvrtek po osmihodinové debatě šanci spornému návrhu nového stavebního zákona. Vláda si od něj slibuje především zrychlení a zjednodušení povolování staveb. Část opozice neprosadila vrácení předlohy kabinetu k přepracování, snahu nepodpořili poslanci ANO a ČSSD, stejně jako KSČM a SPD.

Návrhem se nyní budou zabývat poslanecké výbory v čele s hospodářským. Na jeho projednání budou mít prodlouženou lhůtu. Na plénum se tak stavební zákon vrátí ke druhému čtení nejdřív na konci února.



Výhrady ke stavebnímu zákonu vznesla Hospodářská komora a nově také velká města. Podle komory návrh obsahuje některá dílčí zlepšení, „tristní situaci“ ve stavebním právu ale nevyřeší. Komora poukazuje například na ústupky samosprávám na úkor zjednodušení a zrychlení procesu. Naopak městům v čele s Prahou vadí, že zákon podle nich pravomoci samospráv omezuje stejně jako možnosti územního plánování a tvorby vlastních stavebních předpisů.ˇ



Politikům části opozice se nelíbí, že i vládní strany chtějí zákon razantně upravit až ve Sněmovně. Kritizovali také to, že předlohu ve Sněmovně neobhajovala kvůli onemocnění covidem-19 ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Zastoupil ji vicepremiér Karel Havlíček (oba za ANO). Odklad sněmovního projednávání normy do doby, než se Dostálová uzdraví, část opozice neprosadila.

„Za 13 let se nám podařilo ukovat 26 novel stavebního zákona. Výsledek je to, že máme 20 typů stavebních úřadů, máme deset typů povolovacích procesů a jsme na 157. místě ve stavebním povolení v rámci žebříčku, který srovnává více jak 190 zemí světa,“ hájil návrh Havlíček.

Opoziční politici mimo jiné tvrdí, že nad návrhem nepanuje širší shoda, a vinili vládní koalici z „válcování“ věcných připomínek. Stavební řízení by podle nich zrychlila spíše jeho digitalizace.

„Je to ten spletenec snahy odevzdat tady asi panu premiérovi (Andreji Babišovi z ANO) desky, my jsme udělali stavební zákon, dát si to na billboardy,“ komentoval návrh předseda Pirátů Ivan Bartoš. Místopředseda ODS Martin Kupka poukazoval na to, že poslední novela stavebního zákona ministerstva pro místní rozvoj pod vedením ANO přinesla několik nových razítek a prodloužení stavebního řízení, byť její cíl by zcela opačný.

Poslanec TOP 09 Dominik Feri zdůrazňoval, že stavební zákon by měl vycházet z konsenzu různých zájmů, širší shoda ale neexistuje. Feri varoval před návrhy k Ústavnímu soudu na zrušení zákona a před ústavními stížnostmi. Podle Marka Výborného (KDU-ČSL) je třeba stavební řízení zrychlit a zjednodušit, je ale také třeba respektovat veřejné zájmy.

Naopak například místopředseda SPD a šéf hospodářského výboru Radim Fiala poznamenal, že Česko v délce stavebního řízení „atakuje takové země jako Nigérie a Kongo“. „Něco musíme udělat a mrzí mě, že určitá část politického spektra zákony měnit nechce,“ uvedl. Komunista Leo Luzar označil pokusy části opozice o odklad projednávání zákona za „neférovou ránu pod pás“. Vládní návrh je první ucelenější pokus něco změnit, míní.

Rozpaky nad zákonem již dříve vyjádřila například také komora architektů. Někteří odborníci míní, že nový stavební zákon naruší veřejné zájmy.

Ministerstvo pro místní rozvoj si od nového zákona slibuje kromě jiného zkrácení průměrné délky povolování u větších projektů z 5,4 roku na jeden rok. Stavebníci budou podle úřadu do roka vědět, zda mohou stavět, či nikoliv, a to včetně odvolání a přezkumu. Hlavními principy zákona jsou podle zdůvodnění jedno řízení před jedním stavebním úřadem a začlenění dotčených orgánů do stavebních úřadů, takže stavebník nebude sám shánět potřebná vyjádření. Zákon zavádí i pevně dané lhůty, opatření proti nečinnosti nebo apelační princip, kdy nadřízený úřad už nebude vracet věc zpět k novému projednání.