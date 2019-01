O cenu jogurtu nebo rumu v obchodech se stará umělá inteligence. Česká firma prorazila i do zahraničí

PRAHA Starají se o cenovky na zboží v hodnotě přesahující 80 miliard korun. Působí ve čtyřech zemích a do dalších státu se chystají. Českém startupu Yieldigo se daří a brzy se chce pustit i do boje proti plýtvání s potravinami.

Málokdo se během nakupování potravin v supermarketu pozastaví nad tím, jak složité může být naceňování konkrétního produktu. Většina zákazníků si ale brzy všimne, když některé zboží razantně zdraží nebo naopak zlevní. O nejlepší vyváženost cenovky se stará česká firma Yieldigo, která vyvinula vlastní umělou inteligenci.

„Začínali jsme ve třech, dva matematici a já, coby technologický člověk. Nyní máme dohromady dvacet zaměstnanců,“ prozrazuje Jiří Psota, jeden ze zakladatelů firmy Yieldigo. Ještě předtím než se Psota pustil do naceňování zboží v maloobchodě, působil jako vývojář v IBM, Seznam.cz nebo Mall.cz. Následně se staral také o optimalizaci cen pozemní dopravy u platformy Bileto, která dopravním společnostem nabízí cloudové služby.

„Řekli jsme si, že bychom to mohli přenést do maloobchodu. Pátrali jsme po tom, jaká řešení existují, a zjistili jsme, že nic takového u nás není. Na světě existují dvě nebo tři podobná řešení, ale jsou poměrně široce zaměřená. Viděli jsme tedy prostor, že to můžeme změnit,“ popisuje pro Lidovky.cz Psota.

Tři Češi a umělá inteligence prorazili až do zahraničí

Firmu Yiledigo založili Jiří Psota, David Klečka a Radim Dudek pře více než dvěma lety, na trhu působí zhruba rok a půl a za tu dobu si už získali přízeň u největších supermarketů v Česku. Pro které řetězce konkrétně pracují, ale nemohou prozradit. Důvodem je dohodnutá mlčenlivost mezi Yieldigem a klienty. Celkem mají podle Psoty zhruba dvacet klientů, zejména se jedná o supermarkety, lékárny a drogerie. Působí v Česku, Polsku, ve Velké Británii a na Slovensku. Poohlíží se také po Rumunsku a Německu.

Zakladatelé firmy Yieldigo - Radim Dudek, David Klečka a Jiří Psota.

Než však přesvědčili největší hráče na tuzemském a zahraničním maloobchodním trhu, museli dokázat, že jejich nápad dává smysl. „Vytvořili jsme první verzi systému, který dokázal spravovat ceny mnohonásobně efektivněji než člověk. Ukázalo se, že to funguje lépe, než jsme si vůbec dokázali představit,“ říká technologický ředitel Jiří Psota. Hned od začátku se jim podařilo nadchnout jednoho nejmenovaného klienta, který do toho šel s nimi. „Zjistili jsme, že to umíme a klient viděl, že to opravdu funguje,“ dodává Psota.



Podle zakladatele Yieldiga zatím u všech svých klientů uspěli a zvýšili jim tržby, u některých se jednalo až o 20 procent. Nikdy se jim údajně nestalo, že by nedokázali překonat historicky nevětší prodej u konkrétního supermarketu. „Naše výsledky jsou většinou mnohem lepší, než si to klienti dokázali představit,“ uvádí Psota. V některých případech dokonce po klientech nepožadují peníze do té doby, dokud jim nedokážou, že má umělá inteligence reálné výsledky. „V uvozovkách jim tak nabídneme službu zdarma a obě strany doufají, že se to podaří. Jsme si našim výsledkem ale tak jistí, že si na to troufneme,“ říká sebevědomě. Zhruba po dvou měsících podle Psoty přichází výsledky a tržby začnou růst.

A jak to funguje?

O naceňování konkrétních produktů se stará umělá inteligence, kterou vytvořili Psota, Klečka a Dudek. Software pracuje samostatně a potřebuje znát od obchodníka pouze několik proměnných. Od klientů si vezme informaci o nákupní a prodejní ceně, dále potřebuje vědět jaký je zrovna den a o jakou prodejnu se jedná. Podle těchto informací umí následně umělá inteligence supermarketu doporučit, jak by měla vypadat cena u konkrétního produktu. Je potom na každém řetězci, zda rady vyslyší.

„Setkáváme se s otázkami, abychom vysvětlili, proč má být cena zrovna taková a jak jsme k tomu došli. Za tím stojí ale umělá inteligence. Nevíte u ní, proč se rozhodla zrovna takto, záleží totiž na několika různých faktorech. Odpověď na tuto otázku není jednoduchá,“ popisuje pro Lidovky.cz Jiří Psota.

Svým klientům může Yieldigo říct pouze jakási vodítka, na základě kterých zjistili správnou cenu. Vodítkem může být sezónnost produktu, že je například hodně závislý na trendu, na počasí nebo na dnech v týdnu.

Umělou inteligenci chce český startup využít také pro boj proti nadbytečnému plýtvání s potravinami. Software totiž dokáže říct, kolik zboží se v daný den prodá, může tak supermarketům doporučit, kolik si toho mají objednat. „Můžeme snížit počet prošlých potravin. Samozřejmě, že to nesnížíme o 100 procent, ale například o 20. I to ale mohou být velká čísla,“ uzavírá Jiří Psota.