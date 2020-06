O léto v cizině roste zájem, zrušené cesty jsou téměř vyřešené, hlásí cestovní kanceláře

PRAHA Tuzemské cestovní kanceláře evidují od minulého týdne velký nárůst prodejů zájezdů do ciziny. Cestovní agentuře Invia prodeje vzrostly trojnásobně (o 290 procent), CK Fischer od pátku prodala vyšší stovky zájezdů. Nárůst hlásí také CK Exim Tours a Alexandria. Cestovní kanceláře se už také s podstatnou většinou klientů vypořádaly v případě zrušených zájezdů či storen kvůli šířícímu se koronaviru. Vyplývá to ze středeční ankety mezi prodejci zájezdů.

„Dosavadní prodeje od spuštění nové nabídky zatím výrazně předčily očekávání. Ukazuje se, že Češi mají o dovolené opravdu velký zájem, nejde jen o proklamace či dotazy, ale o reálné nákupy zájezdů,“ uvedl ve středu marketingový ředitel Alexandrie Petr Šatný. Velký zájem sleduje i Exim Tours, ale podle jejího obchodního ředitele a mluvčího Petra Kostky zatím nedosahují loňských prodejů. Oproti loňsku očekává obrat na 30 procentech.



„Zatímco běžně platí začátek června z hlediska prodejů ke klidnějšímu období, nyní lidé reagují na obnovený prodej a ve velkém také uplatňují vouchery za zrušené zájezdy. U leteckých zájezdů je největší zájem o řecké ostrovy jako Kréta, Rhodos, Kos, Zakynthos a dále o bulharské Slunečné pobřeží a letoviska v okolí Varny. Z hlediska zájezdů vlastní dopravou je největší zájem o pobyty v Chorvatsku, Rakousku, Itálii nebo Maďarsku,“ řekl mluvčí CK Fischer Jan Bezděk.

Největší zájem o Řecko je také u Invie a Exim Tours. Podle mluvčí Invie Andrey Řezníčkové ceny zůstávají na loňské úrovni, kdy průměrný zájezd do Řecka stál 15 300 korun. Mnoho lidí se však dotazuje na možné cesty do Egypta a Tuniska. Podle Kostky tyto dotazy v call centru Exim Tours tvoří nyní 80 procent. Obnovení letů do Tuniska je podle Řezníčkové plánováno od 27. června. „Zpřístupnění Egypta a Turecka očekáváme začátkem srpna, klienti však už teď kupují zájezdy na září,“ dodala.



Invia by podle Řezníčkové měla veškeré zrušené zájezdy kvůli koronaviru, za které lidé dostanou zpět peníze nebo poukazy v hodnotě zaplacené zálohy, vyřešit do konce června. Exim Tours se podle Kostky s většinou klientů vypořádal. Převážná část zákazníků podle něj zájezd stornovala v březnu a dubnu. „Vypořádání klientů řešíme průběžně a aktuálně ho máme hotové s většinou zákazníků, k dořešení jich zbývá již jen velmi malá část,“ uvedl za Alexandrii Šatný.

Češi mohou nyní bez omezení cestovat na Slovensko, do Rakouska a do Maďarska. Do Německa mohou jen v odůvodněných případech, při návratu se ale již nemusejí prokazovat testem na covid-19, nemusejí zůstat ani v karanténě. Podle vládní mapy rizikovosti evropských destinací bude od 15. června možné volně cestovat do větší části Evropy. Test na koronavirus nebo karanténu budou muset dodržet při návratu z Británie nebo Švédska.

Nová legislativa umožnila CK místo hotovosti za zaplacené zálohy na zrušené zájezdy s plánovaným odjezdem od 20. února do 31. srpna vydávat klientům poukazy. Pokud je lidé nevyužijí k úhradě jiné cesty do 31. srpna příštího roku, mají nárok na vrácení peněz. Odmítnout poukaz mohou lidé ve věku nad 65 let, zdravotně postižení, nezaměstnaní, rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené, samoživitelky a samoživitelé či lidé, kteří nemohou kvůli koronaviru pracovat.