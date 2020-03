‚O lety je mezi personálem velký zájem.’ Kapitán letadla vypráví, jak z Číny odvážel ochranné pomůcky

PRAHA/ŠANGHAJ I přesto, že se dopravní letoun kapacitou nákladnímu nevyrovná, česká vláda využívá všech možností, jak do své země dostat co největší množství ochranných pomůcek. S jejich dovozem z Číny proto pomáhá i letecká komerční skupina Smartwings.

Zatím uspořádala 2 lety. Pilotem druhého letu, Boeingu 737-900 pod registrací OK-TSI, byl i letový ředitel Smartwings, kapitán Tomáš Nevole. „Bylo vidět, že s tím má Čína zkušenosti a že nejsme jediní, kdo si tam jezdí pro pomůcky,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz.



Smartwings mají s ministerstvem zdravotnictví nasmlouvaných sedm letů. Podle mluvčí aerolinky Vladimíry Dufkové by společnost mohla začátkem týdne přepravit další várku zdravotnických potřeb. Dopravce také ve spolupráci s ministerstvem zahraničních věcí provozuje repatriační lety a domů sváží Čechy z celého světa.

Skupina Smartwings zatím do Česka dovezla 2,9 milionu roušek, 100 tisíc kusů respirátorů a další zdravotnický materiál.



Lidovky.cz: Jak probíhal váš let do Číny pro ochranné pomůcky? Nastaly nějaké komplikace?

Letové zabezpečení bylo perfektní. Administrativně náročnou procedurou bylo vyřízení všech nutných povolení ke vstupu do čínského vzdušného prostoru a pro přistání v Šanghaji, z těchto důvodů se plánovaný odlet zpozdil. A posádka tak zůstala tři dny v Novosibirsku, kde byla připravena okamžitě odletět do Šanghaje. Potom už všechno fungovalo, i počasí nám přálo.

Lidovky.cz: A jak bylo v Novosibirsku, kde bylo plánované mezipřistání? Museli jste projít nějakými protipandemickými opatřeními?

Z naší strany šlo o standardní postupy, které naše posádky používají. To znamená, že při cestě na hotel jsme použili respirátory, samozřejmě jsme byli vybaveni dezinfekčními prostředky a víme, jak dodržovat zásady respirační hygieny.

Lidovky.cz: Proč se letělo zrovna přes Novosibirsk?

Vzhledem k tomu, že se podařilo zajistit přeletové a přistávací povolení v ruském Novosibirsku, šlo o nejkratší možnou trasu. Existují samozřejmě jiné trasy, ty jsou ale delší. Společnosti, které tato povolení neobdrží, musí volit delší trasy. Například s mezipřistáním v pákistánském Karáčí.

Lidovky.cz: Kdo s vámi byl na palubě? Letěla kompletní posádka?

Letěli jen piloti a dva technici. Byli jsme ve dvou posádkách – jedna jednoduchá (dva piloti), která zajišťovala let do Novosibirsku, a následně z Novosibirsku zpátky do Prahy. A druhá posádka (4 piloti), pro let z Novosibirsku do Šanghaje a zpět. Byla zdvojená z důvodu bezpečnostní normy posádky kvůli delší nakládce zdravotnického materiálu v čínské Šanghaji.

Lidovky.cz: Jak jste se chránili?

Jako je dnes v naší zemi běžné – byli jsme vybaveni respirátory. Prostory letadla jsou před každým odletem a po příletu dezinfikovány. V kabině máme k dispozici dezinfekční prostředky.

Lidovky.cz: Jak probíhal náklad v Číně?

Pracovníci letiště v Šanghaji posádce při výstupu z letadla změřili teplotu. Kromě toho žádné nestandardní postupy neproběhly. Všichni se samozřejmě chránili respirátory nebo rouškami. Bylo vidět, že s odbavením cargo letů má Čína velké zkušenosti a že nejsme jediní, kdo tam pro zdravotnický materiál létá. Všichni věděli, co mají dělat, vozíky s materiálem a všechny nezbytné doklady byly připravené, vše probíhalo rychle, hladce. Bylo u toho asi 20 nakladačů. Za 2,5 hodiny jsme byli připraveni k odletu.

Lidovky.cz: Jak náročný byl - pro vás jako po pilota - takový let?

Samotný let nebyl náročný. Čína je ale, spolu s Mongolskem a Severní Koreou, specifická oblast – ještě se tam létá na metrický systém. Posádky, které mají kvalifikaci pro tuto lokalitu, jsou na to připravené a znají lokální postupy. Navíc, letový provoz je teď výrazně redukovaný.

Lidovky.cz: Smartwings má smlouvu s ministerstvem zdravotnictví na sedm letů do Číny. Příště poletíte opět vy?

Uvidíme. Ve firmě máme více než pět stovek pilotů, kteří létat chtějí a práce pro ně teď výrazně ubylo. Navíc většina pilotů bere své zaměstnání jako hobby. Dálný východ je lokalita, kam čeští piloti často nelétají a proto jsou tyto lety pro ně atraktivní. Zdravotní rizika v Číně už nejsou o moc větší než v České republice. Možná, že spíše naopak.

V noci bezpečně přistálo letadlo Smartwings s dalším ochranným materiálem. Místo cestujících přivezlo 700 000 roušek a 100 000 respirátorů pro zdravotníky. Díky pomoci hasičů se podařilo náklad rychle naložit do kamionu a odvést do skladu SSHR. Dnes začne distribuce nemocnicím. pic.twitter.com/1Z8lNSibkg — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) March 24, 2020

Lidovky.cz: Smartwings pořádá také repatriační lety, kdy sváží Čechy z celého světa domů. Budete se jich účastnit?

Zatím nevím, je to otázka dalších dnů. Záleží, kolik takových letů ještě firma bude vykonávat. Zatím jen přibývají. Minulý týden jsme realizovali evakuační lety ze zemí Střední a Jižní Ameriky, Filipín, Egypta, v těchto dnech následují repatriační lety českých občanů z Peru a Kanady.

Lidovky.cz: Nebojí se posádky, že se v plném letadle během repatriačních letů nakazí?

Obavu o své zdraví má samozřejmě každý. Právo odmítnout let v současné situaci mají všichni členové letových posádek, jde ale jen o jednotky. Obecně je mezi zaměstnanci o lety velký zájem, a to jak mezi piloty, tak mezi letuškami. Přeci jen, provoz je teď téměř na nule a je to naše práce.

Společnost Smartwings zavedla již koncem ledna řadu ochranných opatření za účelem ochrany zdraví cestujících a zaměstnanců, posádky letadel jsou řádně proškoleny a instruovány, máme nastavené postupy.

Lidovky.cz: Upravila firma nějak palubní služby pro tyto lety?

V rámci ochrany zdraví cestujících a posádky eliminujeme kontakt palubního personálu s cestujícími. Palubní personál používá na všech letech respirátory a ochranné rukavice. U letů z oblastí, které jsou definovány jako rizikové, řešíme palubní servis například tak, že palubní průvodčí rozdají občerstvení a nápoje na sedačku ještě před nástupem cestujících do letadla, aby se co nejvíce eliminoval kontakt mezi posádkou a pasažéry.

Maximální pozornost je věnována pravidelným úklidům a dezinfekci letadel. Všechna letadla Smartwings Group jsou vybavena dezinfekčními prostředky, větším množstvím zdravotnických pomůcek a pro potřeby posádek jsou k dispozici zdravotní sety s potřebnou výbavou pro případ identifikace nemocného cestujícího.

Noční vykládka. Letiště Václava Havla. Letadlo je plne respiratoru a roušek. pic.twitter.com/jfrv40iHZl — Pavel Švagr (@pavel_svagr) March 24, 2020

Lidovky.cz: Jak se takové lety organizují? Se současným uzavíráním hranic, letišť a hotelů to nemůže být snadné.

Ano, je to velmi komplikované. Řada zemí v současnosti nepřijímá letadla, případně nedovolí posádce opustit palubu letadla. Plán musíme občas změnit i na poslední chvíli, protože například cílový stát uzavře hranice během letu. Protože se jedná o velmi vzdálené destinace, vypravujeme letadla v zesílených nebo ve zdvojených posádkách, aby byly schopny doletět až na místo, kde je v současné době možné absolvovat bezpečnostní přestávku. Logisticky je to náročné. Při vyřízení potřebných povolení nám bylo hodně nápomocno ministerstvo zahraničních věci a velvyslanectví v jednotlivých zemích, a také ministerstvo dopravy a Úřad pro civilní letectví.

Lidovky.cz: Firma Smartwings má v současnosti mezi zaměstnanci 500 pilotů a značné množství letušek a stevardů. Co s nimi bude, když pro ně není práce?

Naše společnost dělá všechno pro to, aby zachovala co nejvíce pracovních míst. Jednáme se zaměstnanci, aby si brali zkrácené úvazky. Naprostá většina zaměstnanců to akceptuje a snaží se firmě pomoci zredukovat mzdové náklady

Lidovky.cz: Kolik vašich letadel je uzemněno a kolik ještě v provozu?

V podstatě teď dokončíme několik posledních repatriačních letů a celá flotila bude pravděpodobně uzemněna.

Mluvčí Dufková věří, že tato doba brzy pomine. „Dotklo se to všech aerolinek. I ty největší ruší tisíce letů a uzemňují letadla. Všichni žádají domovský stát o finanční podporu,“ dodává pro Lidovky.cz.