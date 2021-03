O lockdownu mají rozhodnout majitelé či manažeři firmy, ne vláda, říká šéf Koh-i-nooru Vlastislav Bříza

Vláda by neměla nařizovat lockdown. Z centrální úrovně takové rozhodnutí rozumně udělat nelze. Vláda by se měla starat o to, aby bylo Česko proočkované, říká Vlastislav Bříza. Majitel a nejvyšší šéf holdingu Koh-i-noor, který vedle tužek vyrábí i pro automobilky, zdravotnictví či vlastní hotely.

Lidovky.cz: Co říkáte na představu pana vicepremiéra Hamáčka, že by se měly zavřít podniky s výjimkou těch, které jsou podle něj klíčové pro chod státu?

Zeptal bych se pana vicepremiéra, co znamená klíčové. Pod můj holding spadá řada firem, takže mám přehled přes více oborů. A ani v rámci toho holdingu nejsem schopen říci, co je pro tuhle republiku klíčové. Tak třeba zdravotnictví. To klíčové je, ale 90 procent naší výroby jde na vývoz. Takže tohle by vlastně šlo zavřít. Ale co těch zbylých 10 procent, ty dodávky pro tuzemský trh? Anebo automotive. Dobře, zavřeme to, nebudou dodávky do Německa, a ztratíme důvěru německého trhu. K tomu je třeba si uvědomit, že my všichni, co vyrábíme pro automobilový průmysl, jsme už vykrváceli. Nejen finančně, ale i co do zásob na skladech. Když loni zavřely automobilky, zavřeli jsme taky. A dnes se jede o sto šest, a přesto jsme ještě nebyli schopni doplnit sklady tak, abychom si mohli říci, ok, zavřeme na tři týdny výrobu a budeme žít ze skladu.