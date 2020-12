O2 a T-Mobile zdvojnásobily rychlost internetu přes pevné linky, nabízejí až 250 Mbit/s

Praha Operátoři O2 a T-Mobile zvýšili rychlost pevného připojení xDSL přes telefonní linky na dvojnásobek. Nově tak nabídnou rychlosti až 250 Mbit/s. Vyplývá to ze sdělení firem. Další operátor Vodafone vlastní kabelovou síť bývalé UPC, která umožňuje připojení o rychlosti až jeden Gbit/s a je v dosahu 1,3 milionu domácností.

Zrychlení umožňuje tzv. bonding, který spočívá ve využití dvou párů metalických drátů namísto jednoho, čímž se výsledná rychlost zdvojnásobí. Aby bylo možné rychlost internetu z prvního páru sečíst s rychlostí internetu z druhého páru vedení, a tím pádem doručit dvojnásobnou rychlost, je nutné tyto dvě rychlosti sloučit. To zajistí zařízení zvané Terminátor, které v domácnosti vždy instaluje technik. Zákazníci jej získají zdarma.



„Letošní rok ukázal, že pevný internet s rychlostí 20 megabitů prostě nestačí. Je skvělé, že díky bondingu máme nyní možnost nově nabídnout rychlosti 100 nebo 50 Mbit/s pro téměř 1,5 milionu adres, tedy domácností nebo firem v Česku. To znamená, že rychlejší DSL připojení bude oproti minulosti nově dostupné až pro třetinu zákazníků,“ uvedl manažer služeb pro domácnosti T-Mobilu Zdeněk Spurný. Dvě pětiny domácností by měly dosáhnout až na 250 Mbit/s.

Bonding budou operátoři poskytovat novým i stávajícím zákazníkům. Celkově by měl být vysokorychlostní internet v dosahu zhruba 85 procent tuzemských domácností.

Oba operátoři rovněž investují do budování optických sítí. „Už nyní je optické připojení dostupné pro desítky tisíc domácností. V příštích třech letech by měl jejich počet vzrůst na 400 000,“ uvedl ředitel fixních služeb O2 Martin Čejka. Optiku chce operátor zavádět nejen v developerských projektech, ale i do stávající zástavby. T-Mobile by měl na konci roku provozovat 200 000 optických přípojek.