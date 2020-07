O2 podala stížnost na aukci 5G k Evropské komisi. Soutěž chce napadnout i u českých soudů

Praha Operátor O2 podal stížnost k Evropské komisi kvůli podmínkám chystané aukce kmitočtů pro mobilní sítě 5G. Legitimitu aukce chce napadnout také u českých soudů. Podmínky soutěže podle operátora neodpovídají evropským standardům a jsou v rozporu s národní i unijní legislativou, ve středu řekla mluvčí firmy Lucie Jungmannová. Český telekomunikační úřad návrh podmínek celkem třikrát přepracovával ve snaze přilákat nového mobilního operátora. Naposledy je předložil k veřejné konzultaci před měsícem a půl.

„Klíčové je pro nás především odstranění retroaktivity, zamezení možnosti spekulativního chování v průběhu aukce a zvýšení přídělů tak, abychom mohli budovat skutečnou gigabitovou společnost v souladu s vládní strategií a evropskými standardy,“ uvedla Jungmannová.



O2 podle vyjádření nevidí důvod, proč by nárok na národní roaming na všech frekvencích stávajících operátorů měly získat subjekty, které se nebudou aukce účastnit. Podle návrhu podmínek by nárok na tzv. národní roaming měly mít subjekty, které získaly levné frekvence 3700 MHz v minulé aukci.

„Jde o retroaktivní opatření, a navíc takový hráč nebude na těchto kmitočtech nikdy schopen vybudovat vlastní plnohodnotnou síť. Požadujeme, aby nárok na národní roaming byl svázán pouze s vydražením přídělu v pásmu 700 MHz a trvání nároku na národní roaming bylo omezeno na pět let. Jen to bude motivovat nového hráče k serióznímu přístupu k budování sítí a opatření bude v souladu s mezinárodní praxí,“ dodala mluvčí.

Dalším bodem, který operátor rozporuje, je cena národního roamingu stanovená tzv. nákladovým modelem. Běžnou praxí ve všech evropských zemích, kde aukce 5G proběhla, je, že regulátor vyzval nové a stávající hráče k nalezení vzájemné komerční dohody, což se všude podařilo. Výjimkou je Slovensko, kde byla cena národního roamingu stanovena na úrovni jiných již existujících komerčních dohod.

Zásadní pro O2 je zvýšení spektrálního limitu pro stávající operátory v pásmu 3500 až 3700 MHz minimálně na 80 MHz. Navržený limit pro stávající operátory 60 MHz není ani na minimálním rozsahu doporučeným EK a nedosahuje standardů, které vyžadují pro kvalitní fungování 5G kapacitní vrstvy minimálně souvislých 80 až 100 MHz. Na 60 MHz bloku nelze zajistit plné gigabitové 5G připojení.

Firma dále požaduje snížení vyvolávací ceny, což by umožnilo vyšší investice do sítě, a zároveň možnost splácet cenu v delším časovém období. Zároveň navrhuje zpřísnění možnosti stažení nejvyšší nabídky z vyhrazeného bloku. Ve výběrovém řízení existuje zvýhodněná možnost stažení se z bloku vyhrazeného pro nové operátory za výhodnějších podmínek než z jiných bloků. To může vést ke spekulativnímu chování a krachu aukce obdobně jako v roce 2013.

ČTÚ chce aukci po vypořádání připomínek vypsat ještě v létě. Dražit kmitočty by se podle záměru mělo začít na podzim a s jejich přídělem počítá na začátku příštího roku. Zájem o účast v aukci vedle stávající trojice mobilních operátorů projevily například firmy ČEZ, Nordic Telecom nebo Sazka Mobil.