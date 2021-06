Obaly jsou potřeba neustále, naše chceme plně recyklovatelné, říká David Bečvář z MTX Group

PRAHA V rozhovoru s místopředsedou představenstva MTX Group a zároveň výkonným ředitelem AL INVEST Břidličná Davidem Bečvářem se zaměříme na to, jak přední český holding zasáhla pandemie, čemu všemu se věnuje AL INVEST a jaká je budoucnost trhu s obaly.

Co vlastně vše AIB vyrábí?

Z jednoho úhlu pohledu by se dalo říct, že v AL INVESTu Břidličná vyrábíme primárně válcovaný hliník různých tlouštěk a další produkty z něj. Zákazníkům ale nedodáváme jen role materiálu, umíme na zakázku vyrábět i přesné tvary. Běžný spotřebitel si naše výrobky může nejsnáze přestavit veškeré hliníkové obaly na potraviny nebo veškeré hliníkové folie ve farmacii, to vše včetně potisku. Každý den také určitě potkáváte naše hliníkové nádrže nákladních automobilů, výměníky (chladiče) v automobilech a klimatizačních jednotkách, másla, jogurty, proteinové tyčinky, sladkosti, alobal atd.



Jak se obecně vyvíjí obalářský trh?

V roce 2020 se nám dařilo dobře, i přes pandemii. Naopak hygienické balení nabylo na významu. Obaly jsou potřeba neustále a v minulém roce stoupla spotřeba jak v potravinářském, tak ve farmaceutickém průmyslu a my v rámci vývoje procesů a materiálů usilujeme o to, aby ty naše byly 100% recyklovatelné.

Jaké jsou plány AL Invest Břidličná do budoucna?

Už jsem zmínil sedm strategických oblastí rozvoje. To v praxi znamená to, že budeme investovat do našich zaměstnanců a procesů tak, aby naše výrobky minimálně zatěžovaly životní prostředí a taktéž naše výrobní procesy. Tento směr rozvoje jsme shrnuli pod program ALFAGEN. V rámci tohoto programu nás čeká významný rozvoj fabriky. V následujících letech to bude konkrétně nová linka na výrobu obalového materiálu, tiskový stroj a válcovací stolice na hliníkové fólie. V delším časovém horizontu pak rozvoj metalurgických částí fabriky. Mám tím na mysli nové kontinuální lití a válcování za studena.

Dotýká se vás nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců technických oborů?

Oblast kvalifikace zaměstnanců a uchazečů o práci na trhu je velmi důležité téma, kterému se také věnujeme v programu ALFAGEN. Společně s relevantními institucemi pracujeme na obnově učňovského školství s naší aktivní účastí ve směru odborné praxe a zacílení stávajících studijních oborů na naše potřeby. Vedle toho jsme založili ALINVEST Academy, jejímž posláním je nábor nových zaměstnanců.

Daří se vám nabírat mladé zaměstnance? Chtějí mladí lidé pracovat ve vašem oboru?

Věříme, že tradiční obory jako je ten náš mohou být pro mladé lidi atraktivní. Vždyť bez toho, abychom se my, kteří jsme u zrodu materiálů, ze kterých pak vznikají předměty denní spotřeby, věnovali snižování uhlíkové stopy a dlouhodobé udržitelnosti, by žádný zpracovatelský průmysl nemohl uspět. To u nás tvoříme základ udržitelnosti a protože věřím, že je to atraktivní téma pro nastupující generaci, je i AL INVEST atraktivním zaměstnavatelem, kde mohou lidé ovlivňovat to, jak budou žít jejich děti.

Hodně řešíte inovace, aby firma nebyla „old school“. Jak toho chcete dosahovat?

To že máme některé technologie z 60-70 let minulého století se stalo paradoxně výhodou. Můžeme si díky tomu teď vybírat technologie, které mohou dosáhnout minimalizace uhlíkové stopy našich procesů. Přestavte si, že bychom obnovili technologii před 10 lety bez vize nulové uhlíkové stopy. Asi bychom si teď rvali vlasy a museli bychom investovat znovu. Všechny investice, které nyní děláme jsou směřovány k dlouhodobé udržitelnosti a snižování pracnosti. Díky tomu v rámci programu ALFAGEN dosáhneme do roku 2030 takového stavu společnosti, který bude udržitelný minimálně na dalších 30 let.

Jak přistupujete k tomu, aby byl AlB odpovědný k životnímu prostředí? Jak pracujete s životním cyklem hliníku?

Snažíme se recyklovat maximum hliníkového odpadu (šrotu), jak je to jen možné. Zrovna u tohoto materiálu platí, že recyklace je i několikanásobně méně energeticky náročná než dobývání nového materiálu z rudy. U nás recyklujeme veškeré odřezky, špony, ořezy materiálu, o které technologicky nutné ve výrobním procesu. Podobně postupujeme ve spolupráci s našimi zákazníky, od kterých vykupujeme jejich technologické odpady a ty pak používáme jako vstupní materiál. Obecně se však dlouhodobě snažíme nabízet zákazníkům tzv. bezodpadová řešení. Ta spočívají v tom, že nabízíme zákazníkům outsourcing takových výrobních procesů, při kterých vzniká odpad. Výsledkem je pak úspora za dopravu odpadů a nižší uhlíková stopa výrobku.

V letošním roce jsme také přistoupili k výměně flotily manipulační techniky z naftové na plně elektrickou a realizujeme další projekty k redukci energetické náročnosti našich procesů.

K Al Invest Břidličné patří i robustní TAPA Tábor, na které segmenty se soustředí?

Tapa vyrábí a dodává flexibilní obaly pro potraviny, nepotravinářské produkty, krmiva pro zvířata, průmysl a domácnost.

Jak se společnosti TAPA Tábor dařilo v roce 2020?

TAPA má velmi robustní systém řízení a správný tým, který za to umí vzít. To bylo poznat i v loňském roce, kdy si dosáhla na rekordní hospodářský výsledek a dařilo se i rozvíjet novou technologii na výrobu hotových pytlů a sáčků.

Investovali jste v TAPA Tábor do pořízení nových strojů?

V posledních několika letech jsme v Tapě investovali do zvýšení tiskové kapacity a zvýšení přidané hodnoty prostřednictvím výroby celých sáčků a pytlů. Pravidelně zde investujeme do rozvoje a modernizace provozů.

Jaké jsou hospodářské výsledky skupiny MTX Group za uplynulý rok?

Finanční výkonnost a pozice skupiny je tradičně velmi stabilní díky vhodné diverzifikaci produktového portfolia. Z pohledu tržních segmentů se pohybujeme od Automotive přes stavebnictví, potravinářství a farmacii k energetice. Samozřejmě jsme v roce 2020 zaznamenali pokles v automotive segmentu nicméně potravinářství a farmacie vykazovaly nárůst.

Jak se prozatím daří v letošním roce a jaký mate výhled?

Protože se nám diverzifikace našeho firemního portfolia osvědčila, rozhodli jsme se v letošním roce dále akvizičně rozšířit naše aktivity do nových oborů.

Kromě toho všechny naše společnosti zaznamenávají růst poptávky prakticky ve všech tržních segmentech. Předpokládám, že se nám v letošním roce povede nebývalý výsledek, očekáváme, že bude nejlepší v historii skupiny.

Popište konkrétně, jestli a jak jste museli omezit počet pracovníků ve výrobních závodech.

V AL INVESTu Břidličná, ani ve skupině MTX Group, v současnosti rozhodně nepropouštíme, máme přesně opačný problém. Minulý rok jsme byli s náborem ještě opatrnější, ale nyní se snažíme nabírat kvalifikované zaměstnance, jak to jde.

V roce 2018 jste plánovali investovat asi 2 mld Kč do rozvoje výroby. Podařilo se vám naplnit plán? A co pro AIB znamenají?

Ano, povedlo. Když mluvíme o investicích je potřeba zdůraznit, že tím nemyslíme jen investice do hmotných aktiv, ale i do duševních o vlastnictví a rozvoje know-how, tedy do inovací a vývoje. Investice pak dlouhodobě směřujeme do sedmi strategických oblastí, kterými jsou motivace a rozvoj zaměstnanců, cirkulární ekonomika, digitalizace procesů, snižování energetické náročnosti výroby a uhlíkové stopy výrobků, využití obnovitelných zdrojů energie, efektivní využití stávajících aktiv, zvyšování přidané hodnoty – vertikální integrace směrem k zákazníkům.