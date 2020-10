Obchoďáky zbrojí proti srocování školáků: bude je sledovat bdělá ochranka, hrozí i omezení wi-fi

PRAHA Vláda v rámci nouzového stavu nezavedla konkrétní omezení pro fungování obchodních center, jediným pravidlem jsou dvoumetrové rozestupy v jídelních koutech. Centra proto začínají zavádět vlastní opatření – ruší odpočinkové zóny, aby předešla srocování mladých.

Nákupní střediska plná skupinek středoškoláků, kteří si krátí volnou chvíli na lavičkách, připojení na bezplatnou wi-fi. Pravděpodobná realita od příštího pondělí, kdy se na dva týdny uzavře mnoho středních a vyšších odborných škol. Obchodní centra po celé republice hledají způsob, jak takovým situacím předejít.



„Už na jaře jsme zrušili většinu odpočinkových zón, to znamená sedačky a lavičky, kde bylo možné posedávat. Výrazně jsme snížili počet stolků v jídelním koutu, kde dodržujeme předepsané vzdálenosti od jednotlivých stolů, a je zde tedy asi poloviční kapacita sezení oproti standardu,“ řekl serveru Lidovky.cz Jiří Kratochvil, ředitel obchodního centra Zlaté jablko ve Zlíně. Zároveň vysvětlil, že je připravena také ostraha, která v případě potřeby zasáhne.

Rozestupy stačí

Vláda totiž v rámci nouzového stavu, který bude platit od 5. října, nakonec nevyhlásila žádná specifická omezení pro fungování obchodních center. I když to ještě v úterý ministr zdravotnictví Roman Prymula naznačoval s tím, že určité restrikce zabrání shlukování středoškoláků.

„V jídelních koutech by se lidé neměli zdržovat, pokud nesedí na vymezených místech. Platí, že stoly musí být od sebe dva metry. To považujeme za dostatečné, aby tam nedocházelo k žádnému velkému šíření nákazy,“ řekl Prymula.

Obchodní centra tak budou pravděpodobně ve vlastním zájmu hlídat, aby návštěvníci netrávili v rozlehlých chodbách zbytečný čas navíc.



„Zase odstraníme odpočinkové zóny, které jsme během léta vrátili na svá místa. Zároveň jsme proškolili ochranku, která bude sledovat skupinky dětí a upozorňovat je na zbytečné posedávání,“ řekla pro Lidovky.cz Zuzana Pilipčincová, ředitelka Avion Shopping Parku v Ostravě. Totéž bude platit v jídelním koutě, kde ostraha zkontroluje, zda návštěvníci skutečně něco konzumují, nebo jenom posedávají.



„Omezíme internet“

Pokud však nezaberou zmíněná opatření, chystá se Avion přistoupit ke krajnímu řešení a dětem omezí přístup k internetu. Právě neomezené připojení bez dohledu rodičů je pro ně častým lákadlem. „Pokud si nebudeme vědět rady, skutečně bychom přistoupili k omezení internetového připojení. Znamenalo by to, že by se návštěvník musel častěji přihlašovat,“ uvedla Pilipčincová.

Obchodní centra zavřela vláda v polovině března jako opatření proti první vlně šíření koronaviru. V prodejnách s oděvy a obuví proto meziročně klesly tržby o 16,4 procenta. A i když se ke konci dubna mohly obchody s oblečením po zhruba měsíci a půl otevřít, k loňským tržbám se dosud ani nepřibližují.

Naopak se daří prodeji přes internet. E-shopy se podle Českého statistického úřadu těší třicetiprocentnímu nárůstu tržeb oproti loňsku. Počet přepravených zásilek přitom rostl o desítky procent i během léta, kdy omezení kamenných obchodů již neplatilo.

Návrat do normálu nebyl pro obchodníky v květnu vůbec jednoduchý. Personál musel po znovuotevření manipulovat se zbožím v rukavicích a regulovat povinné minimálně dvoumetrové odstupy zákazníků. V prodejnách oděvů bylo zakázáno oblečení zkoušet, obuv bylo možné vyzkoušet jen s ponožkou a po dezinfekci rukou. I to mnohé zákazníky od nákupů odradilo.