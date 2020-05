Obchodní centra se od pondělí opět otevřou, ale bez restaurací. IKEA bude regulovat počty zákazníků

PRAHA Tuzemská obchodní centra nad 5000 metrů čtverečních se od pondělí znovu otevřou téměř v plném provozu. Uzavřeny v nich budou muset nadále zůstat stravovací provozy. Fungovat budou moci také obchody nad 2500 metrů čtverečních. Platit budou přísná hygienická a bezpečnostní pravidla. Lidé si budou moci zkoušet po dezinfekci rukou oblečení i obuv.

Oděvy, které přinesou z domu k výměně či reklamaci bude muset obchodník na 24 hodin uložit odděleně od ostatního sortimentu. Po uplynutí této doby je může znovu prodávat.

Například skupiny Unibail-Rodamco-Westfield (URW) ve svých centrech Metropole Zličín, Centrum Černý Most a Westfield Chodov těsně před pondělním otevřením zajistí hloubkovou dezinfekci společných prostor. Aplikovaná bude pomocí generátorů studeného aerosolu. „Veškerá vládní nařízení týkající se bezpečnosti jsme s ohledem na otevřené hypermarkety, lékárny či drogerie zaváděli v centrech okamžitě,“ uvedla provozní ředitelka skupiny center URW Karolina Šustrová. Náklady na hygienická opatření jsou podle ní stovky tisíc korun měsíčně.

V centrech na dodržování povinných rozestupů či zákaz shlukování budou dohlížet proškolení pracovníci. Nábytkářský řetězec IKEA bude regulovat počet zákazníků v obchodních domech. V Praze a Brně jich bude moci najednou nakupovat 1200, v Ostravě 600.

„Samotné zavedení opatření velký problém nepředstavuje, personální posílení ani zajištění dostatku hygienických prostředků nebyl problém. Nejnáročnější teď bude pro jednotlivá centra i pro sektor samotný najít vhodnou komunikační strategii, která pomůže zákazníky přivést zpět. A která pomůže rozptýlit jejich obavy vzhledem k bezpečnosti nakupování v OC,“ řekl předseda českého výboru Asociace nákupních center Jan Kubíček.

Obchodníci jsou rádi, že mohou znovu přivítat zákazníky, těší se ale i na další uvolňování opatření. Otevřou se například Ateliéry zdravého obouvání firmy Santé. „Nejvíc by nám pomohlo uvolnění nakupovacího režimu v lékárnách a zdravotních potřebách, což jsou naše nejdůležitější prodejní místa. Při nákupu zdravotní obuvi je důležité, aby si lidé mohli boty v klidu vyzkoušet, zda jim dobře sedí, v klidu se v botě projít. Současný režim je trochu omezený,“ řekl majitel firmy Dominik Šprunk.

Obchodní centra v České republice ročně navštíví 300 milionů lidí. Podle společnosti Cushman & Wakefield je v tuzemsku 107 center nad 5000 metrů čtverečních, dalších 12 je menších.

Restaurace mohou otevřít zahrádky

Stravovací zařízení mohou od pondělí po zhruba dvouměsíční nucené pauze obsluhovat hosty na zahrádkách. Mezi lidmi budou muset být dodržovány alespoň 1,5 metrové odstupy, kromě hostů u jednoho stolu. Před usazením každé nové skupiny zákazníků musí personál dezinfikovat stůl i židle. Hosté budou moci využít toaletu v zázemí podniku, při konzumaci jídla a nápojů odpadá povinnost mít zakrytá ústa a nos. Posezení ve vnitřních prostorách kaváren, restaurací a dalších gastronomických provozů by vláda měla umožnit od 25. května.

Na otevření zahrádky je připravena například pražská Kavárna, co hledá jméno. Zahrádku bude mít otevřenou od 10:00 do 20:00, do 15:00 nabídne brunch. Posezení venku chystá také vinohradská Prádelna Café. „Nespatřujeme však velký rozdíl oproti současnému okénkovému stavu, kdy si lidé, kupující si u nás espresso, častokrát kávu vypijí rovnou před provozovnou,“ uvedl za kavárnu Karel Pernica. Minimálně menší podniky podle něj mohly otevřít už koncem dubna.

Židle a stolky se od pondělí vrátí také na obě pobočky Manifesto Market, na Florenc i Smíchov. Už v březnu byla obě místa vybavena zásobníky s dezinfekcí, informačními plakáty a provozními instrukcemi. Všem pracovníkům je ráno měřena teplota. Manifesto bude pokračovat s rozvážkou a prodejem jídla s sebou. Na vyhřívanou zahrádku zve od pondělí také pražská restaurace Bredovský dvůr.

Terasu s výčepem otevře restaurace Kuchyň na Pražském hradě. Ambiente, pod kterou podnik patří, přitom před časem oznámilo, že kvůli nulovým příjmům tohoto provozu požádá o insolvenci. „Právníci specializující se na insolvenční právo nám doporučili využít takzvané ,covidové ? moratorium před započetím insolvenčního řízení. Tím získáváme čas potřebný pro jednání s věřiteli a vypracování návrhu na reorganizační plán,“ uvedl ekonom Ambiente Daniel Kronďák.

Z důvodu zamezení šíření koronaviru byl veřejnosti od 14. března zakázán vstup do restaurací a dalších stravovacích provozů. Mohly prodávat jen přes výdejové okénko nebo rozvážkovou službu.

Otevřou i kadeřnictví

Češi mohou také od pondělí znovu jít ke kadeřníkovi, holiči, na kosmetiku, manikúru, pedikúru a masáž. Bude je obsluhovat personál s dvojitou ochrannou obličeje. Před a po zahájení služby si bude muset dezinfikovat ruce, případně vyměnit rukavice. Platit bude povinný dvoumetrový odstup mezi zákazníky, a to i v čekací zóně. Preferována bude bezkontaktní platba za služby.

Kadeřnické týmy již na sociálně sítě přidávají fotografie v povinných výbavách, tedy ochranných štítech a rouškách. Avizují rozložení klientských návštěv tak, aby byly zajištěny povinné odstupy. Salony často rozšiřují otevírací dobu, aby po zhruba dvouměsíčním přerušení provozu mohly obsloužit co nejvíce zákazníků. Nejbližší termíny mají beznadějně obsazené.



Pro zákazníky musí být v provozovnách k dispozici dezinfekce rukou, na toaletách musejí být antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky na ruce a jednorázové ručníky. Personál musí po každém klientovi dezinfikovat zákaznické místo včetně všech použitých pomůcek.

Vládní harmonogram uvádí možnost od 11. května otevřít kadeřnictví, holičství, manikúry, pedikúry, solária, kosmetické, masérské, regenerační a rekondiční služby. Ve vládním usnesení i na webu ministerstva zdravotnictví jsou uvedeny obecně masáže, navíc podologie, solária v přehledu chybí. Provoz není uveden ani mezi zakázanými a solária počítají s otevřením. Služby měly být původně uvolněny od 25. května. Díky příznivé epidemiologické situace kabinet plán uvolňování restrikcí zrychlil.