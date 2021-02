Obchody jsou zase blíž k otevření. Blatný žádá pro prodavače povinné respirátory

PRAHA Obchody s oblečením, nábytkem nebo knihkupectví jsou zase o něco blíže k otevření. Plán v úterý ráno projednala Rada vlády pro zdravotní rizika. Vicepremiér pro ekonomiku Karel Havlíček – který záměr oznámil v pondělí večer – uvedl, že za jasně daných podmínek souhlasí i ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Mezi klíčovými členy vlády, kteří mají ve věci největší slovo, podle všeho zavládla shoda. Lidovky.cz zjistily, že ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček se v úterý shodl s šéfem resortu zdravotnictví Janem Blatným (oba za ANO) na tom, za jakých podmínek se můžou od pondělí 22. února otevřít obchody. Lépe řečeno ty, které měly na základě vládního zákazu dosud zavřeno.

„V úterý ráno jsme to projednali na Radě vlády pro zdravotní rizika. Ministr Blatný souhlasí při doplnění určitých opatření, konkrétně povinné respirátory pro personál obchodů, zákazníkům stačí roušky,“ řekl Havlíček serveru Lidovky.cz. Současně má vláda do osvěty více zapojit obchodní centra, která by měla po dlouhé době zase výrazněji ožít.

Plán bude Havlíček ještě v úterý probírat s opozicí. Tam by narazit zřejmě neměl, postupné otevírání obchodů a služeb bylo jednou z podmínek, které dali na stůl hejtmani při víkendovém jednání o tom, za požádají vládu o nový nouzový stav. Následně bude o věci hlasovat vláda.

„Za poslední hodiny je to výrazný posun. Nejde jen o to, že je šance to pustit, ale je to velký psychologický zlom. Lidé po delší době uvidí světlo na konci tunelu, pouštíme to pozvolna a pokud to zvládneme, je to velký signál, že budeme moci pokračovat,“ dodal vicepremiér.

Služby – tedy například kadeřnictví, pedikúra a podobně – si budou zřejmě muset počkat až na začátek března, tedy na případnou druhou vlnu uvolňování. Stejně tak se to týká i skiareálů, které měly otevřeno jen několik týdnů v prosinci.