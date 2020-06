Objednali jsme si letadlo z Číny, jenže nám ho zabavila nějaká vláda, říká šéf Alzy o době koronavirové

Praha Koronavirus razantně digitalizoval společnost. Státní správa však stále zaostává a neumí efektivně komunikovat s občanem, říká v rozhovoru s LN šéf společnosti Alza Tomáš Havryluk. Zároveň přiznává, že dovoz zboží z Číny za nouzového stavu často připomínal Divoký západ.

LN V dubnu měla Alza tržby tři čtvrtě miliardy týdně a meziroční růst 80 procent. Pokračuje to?

Nějakým způsobem už se to ochlazuje, ale ještě se to ani zdaleka nevrátilo na běžnou úroveň před koronavirem. V tuto chvíli je meziroční růst kolem 30 procent. Myslím si, že se to na úroveň před krizí nevrátí, pokud nezačne padat celý trh.

Lidé už se naučili fungovat online. Konečně si nainstalovali mikrofon, webkameru, vyzkoušeli si něco pořídit v e-shopu. Takže paradoxně pro Alzu je tato situace dobrá, protože je to rychlý přechod spotřebitele k digitálu. Na druhou stranu nás teď ale začíná spousta společností napodobovat, protože viděly, že digitál během krize vítězil.