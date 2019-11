Obří africká zakázka: Češi zmodernizují v Senegalu pět letišť za 3,8 miliardy

PRAHA Dvě desítky firem pod záštitou společnosti Transcon z Frýdku Místku zahájí jednu z největších českých investic v Africe. Budou modernizovat pět letišť Senegalu. Podle informací LN jde o zakázku v přepočtu přibližně za 3,8 miliardy korun.

Do konce příštího roku projde rekonstrukcí českých firem první letiště v Senegalu, zbylé čtyři do čtyř let. Počítá s tím jeden z největších českých kontraktů v Africe, který s pomocí peněz od České exportní banky (ČEB) a od Komerční banky (KB) uzavřela jako generální kontraktor frýdecko místecká společnost Transcon Electronic Systems.

Jak pro LN uvedl obchodní ředitel pro Asii, Afriku a Ameriku Ilja Mazánek, zhruba 15 procenty z celkové investice 151 milionů eur (zhruba 3,8 miliardy korun) se podílí senegalský stát, zbytek tvoří úvěry od zmíněných dvou českých finančních ústavů.

„Pevně věřím, že během prosince zahájíme práce. A záleží nám na tom, abychom první letiště odevzdali do konce příštího roku,“ uvedl pro LN Mazánek.

„Česká exportní banka a Komerční banka v pátek podepsaly smlouvu o financování jednoho z vůbec největších českých projektů v subsaharské Africe. V této fázi projektu se jedná o rekonstrukci dvou z celkem pěti letišť. Na to banky poskytují financování v objemu zhruba 53 milionů eur, poměrem půl napůl, “ sdělil generální ředitel České exportní banky Jaroslav Výborný.

Transcon jako výrobce elektronických zařízení, řídících systémů a dalšího vybavení letišť má pod sebou zhruba dvacítku dalších subdodavatelů z Česka, Evropy i Senegalu. Objednavatelem a smluvní stranou celého kontraktu je senegalské Ministerstvo turistiky a letecké dopravy.

Pro Českou exportní banku se nejedná o první počin v Africe. V současné době ČEB financuje v Africe například vývoz dvou stovek malotraktorů a další zemědělské techniky za 10 milionů eur do Ghany.