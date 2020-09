Odvolací soud vrátil rozhodnutí ohledně reklamy v pražské MHD. Smlouva s Rencarem zůstala neplatná

Praha Obvodní soud pro Prahu 9 se bude znovu zabývat sporem o platnost smlouvy mezi pražským dopravním podnikem (DPP) a firmou Rencar ze skupiny JCDecaux na pronájem reklamních ploch v pražské MHD. Soud původně rozhodl o neplatnosti smlouvy, což ve čtvrtek po odvolání Rencaru potvrdil Městský soud v Praze. Věc však vrátil prvoinstančnímu soudu z toho důvodu, že podle členů senátu nebylo jasné, o čem v jednom z bodů rozsudku vlastně rozhodoval.

Kontrakt z roku 1997 se týká exkluzivního práva pro Rencar provozovat reklamu v MHD, celkem jde o zhruba 130 000 reklamních ploch. Smlouvu podnik vypověděl v roce 2016 s odůvodněním, že pro něj byla nevýhodná. Původně měla platit do roku 2031. Po výpovědi následoval soudní spor a soud loni v září rozhodl, že smlouva byla od počátku neplatná kvůli neurčitosti předmětu nájmu. Rencar se proti tomu odvolal.

Předsedkyně soudního senátu Ivana Kotrčová ve čtvrtek uvedla, že odvolací soud potvrzuje dva prvoinstanční výroky, které se týkaly neplatnosti smlouvy, respektive napadnutí platnosti její výpovědi. S názorem, že smlouva je neplatná, se tak odvolací soud ztotožnil. Shledal však pochybení prvoinstančního soudu v třetím bodu rozsudku, který se týkal požadavku Rencaru na určení vztahu, který mezi oběma stranami panoval.

Rencar podle Kotrčové v žalobě dostatečně nespecifikoval, jaký vztah by měl být posuzován a soud byl podle ní povinen vyzvat firmu, aby žalobu doplnila. „Vždy je třeba vědět, jak konkrétní určení má být předmětem řízení,“ řekla. Dodala, že tato vada nemohla být napravena v rámci odvolacího řízení.

Advokát DPP Ondřej Krotil uvedl, že potvrzení neplatnosti smlouvy je správné a že navrácení věci prvoinstančnímu soudu úplně nečekal. „Nicméně i z toho krátkého odůvodnění soudu vyplývá to, co my tvrdíme celou dobu - že vlastně není zřejmé, čeho se společnost Rencar domáhá,“ řekl. Dodal, že s ohledem na fakt, že v hlavních bodech soud potvrdil závěry pozitivní pro DPP, není důvod měnit strategii nebo argumentaci, se kterou dosud právníci podniku pracovali.

„Vnímáme to tak, že soud se bude muset v první instanci zabývat všemi našimi argumenty,“ uvedl mediální zástupce JCDecaux Jiří Chvojka. I přes to, že odvolací soud potvrdil neplatnost smlouvy, považuje čtvrteční výsledek za pozitivní.

DPP již v soutěži vybral nové nájemce u části reklamních ploch, které dříve provozoval Rencar. „Noví nájemci nám hradí ročně částku ve výši více než 150 milionů korun, což je třikrát více, než dosud hradila společnost Rencar za několikanásobné množství využívaných reklamních ploch,“ uvedl ve středu mluvčí DPP Daniel Šabík. Skupina JCDecaux hrozí státu kvůli sporu o reklamu mezinárodní arbitráží.

Rencar založil v roce 1990 samotný DPP, v roce 2001 pak prodal většinový podíl společnosti Eroplakat z mezinárodní skupiny JCDecaux. Nyní má podnik ve firmě menšinový podíl. JCDecaux má v Praze také smlouvu s magistrátem na provoz přístřešků MHD, kterou minulé vedení magistrátu rovněž označilo za nevýhodnou a rozhodlo o tom, že ji neprodlouží. Podle firmy je smlouva pro město naopak výhodná. Vedení magistrátu před časem rozhodlo, že nebude hledat další firmu, která by mobiliář vlastnila a provozovala, a namísto toho přístřešky nakoupí samo. Smlouva s JCDecaux skončí příští rok v červnu.