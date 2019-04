Operátoři napadli u soudu EU stropy na volání do jiných zemí unie

Brusel/Lucemburk Dva velcí evropští mobilní operátoři, španělská Telefónica a německý Deutsche Telekom, v březnu u unijního soudu napadli směrnici o kodexu pro elektronické komunikace. Ta byla přijata loni v prosinci především s cílem podpořit kvalitní pevné i mobilní připojení v EU. Kromě jiného má ale také už od poloviny května v EU zajistit levnější volání a posílání textových zpráv do jiných členských zemí bloku. Podle informací přitom ale firmy nepožádaly o pozastavení účinnosti směrnice do rozhodnutí soudního dvora.

„Případy budou posuzovány ve standardním režimu,“ potvrdil na dotaz mluvčí soudu. V praxi to znamená, že příslušné jednání se nejspíš ani neodehraje v letošním roce a rozsudek by měl být vynesen nejdříve v létě 2020, pravděpodobněji ale až ve druhé polovině roku. Pokud unijní soud rozhodne ve prospěch firem, velmi pravděpodobně by rozsudek měl retroaktivní účinnost se všemi finančními a dalšími důsledky, které by to mohlo znamenat.



Od 15. května mají v unii začít platit maximální ceny 19 centů (asi pět korun) plus daň za minutu volání do zahraničí a šest centů (asi 1,50 korun) plus daň za textovou zprávu. Novinka doplňuje už platné zrušení roamingových poplatků za volání ze zahraničí domů, dosud totiž v zásadě platí dvě různé ceny v závislosti na směru přeshraničního hovoru.

Obě společnosti míní, že nová pravidla porušují „principy subsidiarity a proporcionality“, tedy, že legislativa na unijní úrovni je v tomto případě zbytečná a právně nepodložená. Jsou podle informací také přesvědčeny, že jsou zasažena jejich majetková práva i práva na svobodu podnikání. Vadí jim navíc, že prý nebyly dostatečně zhodnoceny důsledky, které bude nový kodex mít.

„Na tvrdý odpor operátorů jsem narážela v průběhu celého projednávání svého návrhu, operátoři odmítali přistoupit na snížení cen, byť si za volání do zahraničí účtují i stonásobky svých skutečných nákladů. Právě přemrštěné ceny za volání do jiné země EU, u nás i 25 korun za minutu, mne motivovaly k tomu, abych se situací zabývala,“ upozornila česká europoslankyně Dita Charanzová (ANO), která se na přípravě této části pravidel v minulých měsících výrazně podílela.