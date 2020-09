Oracle získá v aplikaci TikTok významný podíl, aplikace tak bude moci pokračovat ve Spojených státech

Washington Americká softwarová společnost Oracle získá 20procentní podíl v nové americké firmě, která bude provozovatelem aplikace TikTok a bude mít globální působnost. Plán je součástí dohody, která by měla zajistit, že TikTok bude moci ve Spojených státech fungovat i nadále. S odvoláním na informované zdroje to ve čtvrtek uvedl server CNBC.

Prezident Donald Trump by měl rozhodnout o osudu TikToku v následujících 24 až 36 hodinách. Aplikaci na sdílení krátkých videí TikTok nyní vlastní čínská společnost ByteDance.



Trump v srpnu pohrozil, že aplikaci TikTok v USA zakáže, pokud ji ByteDance neprodá. Trump tažení proti TikToku zdůvodňuje obavami, že čínské vlastnictví firmy představuje riziko pro národní bezpečnost, protože čínská vláda tak podle něj může získávat informace o amerických občanech.

Podle posledních informací ale společnost ByteDance americké aktivity TikToku neprodá. Oracle tento týden potvrdil, že místo toho uzavře s firmou ByteDance partnerství, a pokusí se tak společně aktivity TikToku v USA zachránit. Podle zdrojů CNBC bude s Oraclem na transakci spolupracovat americký maloobchodní řetězec Walmart, jehož šéf Doug McMillon by tak měl získat křeslo v nové správní radě amerických aktivit TikToku.

Trump už podle zdrojů CNBC jednal s členy kabinetu a dalšími poradci o tom, zda takovou dohodu schválit. Ve středu americký prezident uvedl, že má výhrady vůči možnosti, že si ByteDance v amerických aktivitách TikToku zachová většinový podíl. Zdroje CNBC obeznámené se situací však tvrdí, že velikost podílů nebyla předmětem jednání.

Pokud by si společnost ByteDance zachovala v amerických aktivitách TikToku většinový podíl, bylo by to v rozporu s dřívějšími Trumpovými prohlášeními, že jedinou alternativou zákazu je prodej těchto aktivit do rukou amerického podniku, upozorňuje CNBC.

Trump už ve středu upustil od záměru požadovat za umožnění transakce velkou částku peněz. Uvedl, že jeho právníci mu sdělili, že takový postup by byl nezákonný. „S úžasem zjišťuji, že to není povoleno,“ řekl Trump. „Když jsou ochotni zaplatit vládě velkou částku, není jim to dovoleno, protože neexistuje žádná legální cesta, jak to udělat,“ dodal.