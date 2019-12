Oříšky do Ferrero Rocher prý sbírají děti na tureckých farmách. Vydělají si asi 250 korun denně

Londýn/Ankara Lískové oříšky v čokoládových kuličkách od Ferrero Rocher údajně sbírají děti na tureckých farmách. Firma přiznává, že o problému ví a snaží se zabránit, aby od nich suroviny odebírala. Na videu natočeném hnutím WeMove Europe děti přiznávají, že pracují na polích i 12 hodin.

Ferrero kupuje zhruba 30 % všech lískových oříšků, které používá ve svých produktech, právě v Turecku. Podle dostupných záznamů z roku 2012 se odhaduje, že v této zemi v nejrůznějších průmyslových odvětvích pracovalo přes 900 tisíc dětí, z toho 11 300 ve věku mezi 6 a 14 lety.



Centrum pro dětská práva v Turecku odhadlo, že během práce loni zemřelo 67 dětí a mladistvých, napsal server Daily News.



Ve vyjádření pro The Guardian společnost Ferrero přiznala, že o problému dětské práce v Turecku ví. Dodala také, že je odhodlaná za odstranění této formy zaměstnávání ve svých zásobovacích řetězcích bojovat.



Server BBC upozornil, že nyní není Ferrero schopné prokázat, odkud lískové oříšky používané v jeho produktech skutečně pocházejí. Společnost to prý chce změnit v roce 2020.



Děti pocházejí z rodin migrantů

Videa natočené britskou skupinou WeMove Europe a Centrem pro dětská práva v Turecku zachycují mimo jiné děti, které tvrdí, že je jim 11 let a jsou nuceny pracovat až 12 hodin denně nedaleko Černého moře. Přitom nemají jakoukoliv smlouvu.

„Začínáme v půl osmé a končíme v šest večer. Jsem tu teprve podruhé,“ tvrdí jedenáctiletá dívka. Další o rok starší říká, že lískové oříšky sklízí už dva roky.

Farmáři, kteří ve videu také vystupují, uvádí, že všechna úroda lískových oříšků putuje do firmy Ferrero. „Pokud bych nedovolil dětem pracovat, jejich rodiny by odešly k jiným farmářům, kteří by je zaměstnaly. Když je necháme pracovat, máme popravdě špatné svědomí. Konec konců jsou to ještě děti,“ uvedl jeden ze zemědělců.



Server BBC konstatoval, že dětští sběrači jsou většinou migranti, zejména Kurdi. Za den si vydělají maximálně 65 lir, což v přepočtu dělá asi 250 korun.