Vítkovice Heavy Machinery jdou do prodeje, odhad ceny je 1,3 miliardy korun

Ostrava Ostravská firma Vítkovice Heavy Machinery (VHM), kterou soud v létě poslal do konkurzu, jde do prodeje. Ve výběrovém řízení se prodávají obří výrobní haly i se strojním vybavením na více než 50 hektarech pozemků. Odhadní cena nemovitostí i movitého majetku, které se prodávají vcelku, činí 1,3 miliardy korun. Prodejem pověřil věřitelský výbor aukční a dražební společnost Gaute. ČTK to ve středu za Gaute sdělil Jaroslav Martínek.

Ostravská společnost Vítkovice Heavy Machinery skončila v konkurzu. Reorganizace nemá podporu věřitelů „Společnost Gaute od 2. prosince zveřejnila informace pro zájemce na svém portálu www.verejnedrazby.cz. Tímto dnem zároveň začíná lhůta, během které se zájemci můžou detailně seznámit s předmětem prodeje v takzvané datové místnosti,“ uvedl Martínek. Samotné výběrové řízení začne 6. ledna. Zájemci musí složit jistinu 50 milionů korun. Aukce je otevřená i zahraničním zájemcům. „V průběhu příštích týdnů jsme pro všechny zájemce připraveni zajistit individuální prohlídku areálu,“ uvedl obchodní ředitel Gaute Luboš Macháček. Součástí prodeje je i duševní vlastnictví firmy. „Budou se dražit nejen nemovitosti a stroje, ale i práva k patentům a užitným vzorům VHM. Spolu s podnikem přejdou na nového majitele i jeho zaměstnanci. Naproti tomu dluhy společnosti VHM nejsou předmětem prodeje,“ uvedl Macháček. Ve VHM nyní pracuje téměř 300 lidí a firma stále vyrábí. Vítkovice Heavy Machinery obnovují výrobu, propustí ale 350 lidí. Ostravská společnost je v úpadku Cenové nabídky budou zájemci moci podávat 6. ledna, přičemž nejnižší možná nabídková cena činí 400 milionů korun. „Další den, 7. ledna, bude prodejní proces pokračovat dalším kolem v podobě elektronické aukce, do které postoupí pět zájemců, kteří v předcházejícím kole předložili nejvyšší nabídku,“ uvedl Martínek. S výsledky aukce musí do 12. ledna vyjádřit souhlas věřitelský výbor. „Právě z ceny, kterou za areál nový majitel zaplatí, budou následně alespoň částečně uspokojeny pohledávky věřitelů. Ty aktuálně dosahují částky 1,7 miliardy korun,“ uvedl Martínek. Plochu prodávaných areálů přirovnal k rozloze přibližně 77 fotbalových hřišť. Pozemky a haly na katastrálních územích Vítkovic a Zábřehu mají rozlohu 35 hektarů a tvoří funkční celek rozdělený pouze vlečkou společnosti Vítkovická doprava. Další areál o rozloze 16 hektarů se nachází v ostravské části Kunčice. VHM jsou producentem ocelí a výrobků z nich. Jsou dodavatelem dílů pro jadernou, vodní a větrnou energetiku, těžební či lodní průmysl. „VHM dnes jako jediný výrobce v Evropské unii zvládne produkci hlavní hřídele větrných elektráren,“ uvedl Martínek. Firma se dostala do problémů už v roce 2018 v době, když ještě byla součástí strojírenského holdingu ostravského podnikatele Jana Světlíka. Během reorganizace ji tehdy převzala společnost zakladatele holdingu Czechoslovak Group Jaroslava Strnada, který do firmy vložil peníze a zajistil její financování. Nyní je většinovým vlastníkem VHM Strnadův holding CE Power Industries. Insolvenční návrh podalo letos v březnu samo vedení, podle kterého byla firma dlouhodobě ztrátová a už nebyla schopná platit své závazky, zejména za dodávky energií. Problémy prohloubil koronavirus a opatření proti jeho šíření.