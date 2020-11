I když vláda rozvolní, některé hospody neotevřou. Bojí se dalšího zavírání i zimy, která je na tržby chudá

Praha Roman Prymula s Jaroslavem Faltýnkem či Miroslav Kalousek v restauraci, Jurečka s pivem na ulici? Politici nedávno přistižení při porušení vládních opatření by si možná už od pondělí nemuseli dělat ze svých přešlapů těžkou hlavu. A s nimi i celý houf natěšených zákazníků obchodů a restaurací. Jenže i kdyby vláda v neděli dosavadní opatření a zákazy provozu zmírnila, řada hospod den poté stejně neotevře.

Některé si počkají i mnohem déle. „Všichni se připravují na otevření, ale příliš na to nespoléhají. I kdyby kabinet v neděli schválil přesun pravidel ze čtvrté do třetí kategorie, nastartovat ze dne na den dosud zavřenou restauraci je velmi složité,“ připomněl Luboš Kastner, spolumajitel pětice restaurací společnosti Hospodska, jenž v Asociaci malých a středních podniků a živnostníků zastupuje obor gastronomie.



Obavy z nejistoty

Třetí stupeň protiepidemického systému (PES) umožňuje poměrně štědře otevřít stravovací zařízení od šesti ráno až do desáté večer. Problém by hospodští neměli ani s dodržením dalšího omezení – nejvýše čtyři lidé u jednoho stolu. Už za komplikovanější považují restrikci o využití pouze poloviny kapacity podniku. Někde uberou polovinu stolů, někde polovinu oddělí páskou. Těžko to však někdo zkontroluje.

„Přizpůsobíme se, nechci si stěžovat. Ale bojíme se, že pokud by se epidemiologická situace v příštím týdnu znovu zhoršila, po týdnu bychom museli zase zavřít. To je horší varianta, než kdyby restaurace zůstaly zavřené bez přestávky,“ poznamenal Kastner.

I kvůli těmto obavám by řada hospod v pondělí neotevřela, byť by mohla. Někteří hospodští, kteří v nouzi propustili zaměstnance či je drží jen díky kompenzaci mezd z programu Antivirus, dost možná vyčkají s otevřením až na jaro. Leden a únor jsou pro gastronomii mrtvé měsíce, lidé do hospod chodí minimálně a nynější propad tržeb by poloprázdné lokály nezachránily.

Zvažované pondělní znovuotevření představuje časový pres i pro veškeré dodavatele hospod. Nejen jídla a surovin, ale zejména piva. Někteří pivovarníci označují pondělní termín za noční můru. Prý proto, že pokud vláda v neděli svolí k přesunu do nižšího stupně PES, vyrazí na silnice okamžitě stovky kamionů a sklady budou sotva stíhat.

Těžkou hlavu z takové operace mají například v Plzeňském Prazdroji, který jakožto lídr trhu zásobuje více než polovinu ze všech 40 tisíc gastronomických zařízení po Česku. „Mírně řečeno, byl by to hodně složitý logistický úkol, dodat pivo včas do všech našich hospod,“ reagoval obchodní ředitel Prazdroje Tomáš Mráz.

Přesto mnohé restaurace – po skoro dva měsíce trvající nucené výluce a kvůli od jara pokračujícímu dramatickému propadu tržeb – čekají na rozvolnění zákazu mít otevřeno jak na smilování. To platí pro všechny obchodníky a poskytovatele služeb, kteří museli své provozovny rovněž uzavřít.

Týden příprav. A co pak?

Například všech 34 prodejen knihkupectví Kosmas v tuzemsku se na možné znovuotevření připravuje už celý týden. Předvánoční čas je pro tržby klíčovým obdobím roku. A k pondělku se upínají jako ke své záchraně.

„Máme naplánované směny, domluvené brigádníky, uklízíme, děláme nové výlohy. Bohužel celý přístup vlády k nám obchodníkům je hanebný, takže rozhodování v neděli už je jen zkažená třešnička na nechutném dortu,“ posteskla si Erika Frýbortová, vedoucí maloobchodní sítě Kosmas.