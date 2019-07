Pádu vagonky má zabránit zbrojař. Firma spojovaná s podnikatelem Savovem skončila v konkurzu

PRAHA Areál lounské vagonky, která je spojována s podnikatelem Františkem Savovem a skončila v konkurzu, získala do nájmu firma patřící rodině zbrojaře Jaroslava Strnada.

Osud vagonky Heavy Machinery Services (HMS), známější pod názvem Legios, již šest let řeší insolvenční soud. Nejde však „jen“ o více než třímiliardové dluhy. Dle řady zasvěcených se nyní o lounský podnik střetli dva miliardáři – podnikatel František Savov a zbrojař Jaroslav Strnad.

Ostatně nebylo by to poprvé, kdy by se Savov se Strnadem utkali. Začátkem letošního roku dle serveru Hlídacípes.org ovládla Strnadova Czechoslovak Group skupinu firem, která je největším prodejcem aut značky Hyundai a druhým největším prodejcem značky Mazda na českém trhu. Informace z byznysových kruhů naznačují, že měl skupinu dealerů původně ovládat právě Savov – třebaže ten to vždy oficiálně popíral.

A stejně tak je to i s vagonkou. Zatímco Strnad svůj zájem na ovládnutí výrobního areálu nezastírá, Savov, jehož mnozí označují za vlastníka HMS, tvrdí, že je pouze jedním z věřitelů této firmy, nikoliv jejím majitelem. Šarvátek je ovšem v insolvenčním řízení firmy HMS mnohem víc. Koncem června zamítl krajský soud v Českých Budějovicích reorganizaci společnosti HMS, která je předním českým výrobcem a opravcem železničních nákladních vagonů a výrobcem náhradních dílů pro ně, a poslal ji do konkurzu. Soud ve verdiktu konstatoval, že jednání HMS a plnění povinností, které firmě uložil, „minimálně indikují pochybnosti o poctivosti záměrů dlužníka“ (tedy HMS – pozn. red.). Firma HMS označila rozhodnutí soudu za porušení práva a chce se odvolat k Vrchnímu soudu v Praze.

Varovný výstřel policie

Po vynesení verdiktu českobudějovického soudu se situace vyhrotila. Ráno 1. července došlo k potyčce dvou skupin lidí – jedna měla údajně bránit insolvenční správkyni Petře Hýskové v inventarizaci majetku, druhá měla zajišťovat její bezpečnost. V čele skupiny, s níž se střetla Hýsková, stál i český MMA zápasník Petr „Píno“ Ondruš (známý svým ostře sledovaným zápasem s Karlem Vémolou v pražské O2 areně na konci roku 2017). Konflikt hrozící přerůst v násilný střet nakonec zažehnala policie varovným výstřelem ze samopalu. A k obdobnému sporu došlo i o týden později, policie v areálu lounské vagonky opět zasahovala minulé pondělí.

Tyto šarvátky jsou vyvrcholením sporu mezi insolvenční správkyní Petrou Hýskovou a společností Legios Loco (nejde o společnost Legios, ale o starší název firmy HMS – pozn. red.), která v lounském areálu podniká. Hýsková tvrdí, že Legios Loco s ní nespolupracuje. „Naopak jedná obstrukčně, aby cíle konkurzu nebylo dosaženo,“ tvrdí správkyně.

Zástupci firmy Legios Loco to odmítají s tím, že Hýsková jedná protiprávně a svým jednáním ohrožuje miliardový majetek firmy. „Považujeme za neuvěřitelné, že insolvenční správkyně nesplňující obecné zákonné předpoklady pro výkon funkce ohrožuje miliardový majetek společnosti Legios Loco, která navíc není firmou, vůči které má jakékoli pravomoci. Tyto praktiky připomínají divoká 90. léta minulého století,“ uvedl generální ředitel firmy Petr Vlček minulý týden.

HMS, nebo Legios Loco?

Společnost Legios Loco byla založena v roce 2013 a zabývá se identickou činností jako dříve HMS, tedy výrobou nákladních železničních vagonů a náhradních dílů. Podle Krajského soudu v Českých Budějovicích přitom nejsou společnosti HMS a Legios Loco dvě nezávislé entity. „Fungování obou firem je úzce spjaté – Legios Loco pronajímá výrobní areál a dodává HMS pracovní sílu, veškerý obchod jde přes Legios Loco,“ píše se v rozhodnutí o zamítnutí reorganizace. Dle obchodního rejstříku patří Legios Loco kyperské společnosti Kirosium Limited.

Jediným akcionářem HMS je od letošního března litoměřická firma Trinites CZ. Soud má ale pochybnosti, že jde o skutečný stav. Ze svědeckých výslechů, jak se konstatuje ve zveřejněném soudním rozhodnutí, jsou totiž obě firmy propojeny nejen personálně, funkčně a organizačně, ale patrně též vlastnicky.

Zaostřeno na Savova

Pojítkem obou společností má být kontroverzní podnikatel František Savov. Legios Loco nicméně jakékoli tvrzení o vlastnickém propojení HMS a Savova odmítá coby nepravdivé. Stejně tak Savov popírá vlastnictví jak společnosti HMS, tak firmy Legios Loco. „Je sám jedním z věřitelů Heavy Machinery Services, v minulosti vagonku pomáhal uvést do

František Savov

František Savov žije v současnosti ve Spojeném království. „Extradiční řízení je vedeno standardně, soudy pravomocně nerozhodly,“ upřesnil Hrubeš. O vydání Savova z Británie se snaží české úřady. Podezírají ho totiž z daňových úniků. Savov přitom tvrdí, že obvinění má zmařit jeho podnikatelské aktivity a Česko není schopné zaručit mu spravedlivý proces. provozu,“ sdělil LN Savovův mediální zástupce Jan Hrubeš. Dodal, že tvrzení svědků, z nichž soud usuzuje na vlastnickou účast Savova v obou zmíněných firmách, nejsou ničím podložená a jsou právně irelevantní.

Spasí vagonku zbrojař?

Insolvenční správkyně Hýsková dala koncem června výpověď z lounského areálu společnosti Legios Loco – ta se již kvůli tomuto obrátila na soud – a následně ho pronajala firmě DAKO-CZ. „Nájemce doufá, že postupně využije potenciál zkušených pracovníků z regionu včetně těch, kteří doposud pracovali pro společnosti HMS nebo Legios Loco,“ uvedl Andrej Čírtek, mluvčí DAKO-CZ. Většinovým vlastníkem DAKO-CZ je skupina Czechoslovak Group, založená zbrojařem Jaroslavem Strnadem, kterou loni převzal jeho syn Michal.

Bez zajímavosti přitom není skutečnost, že Strnad projevil zájem o lounský areál již v roce 2017. Podíl ve firmě DAKO-CZ má též společnost Tatravagónka Poprad, která je nejvýznamnějším výrobcem nákladních železničních vozů a podvozků v Evropě a patří Alexeji Beljajevovi, jednomu z nejbohatších Slováků.

Návrh na zahájení insolvenčního řízení na společnost HMS podala v říjnu 2013 Všeobecná úvěrová banka (VÚB), která registrovala pohledávku přes 235 milionů korun. VÚB od počátku řízení upozorňovala, že případ dostal z neznámého důvodu na starost českobudějovický soudce Josef Šimek, přestože ho podle stanoveného rozvrhu řešit neměl. Insolvenčním správcem byl posléze jmenován Ivo Hala, často spojován s kontroverzním podnikatelem Petrem Sisákem. Věřitelský výbor pak ovládly s podezřelými pohledávkami za stovky milionů korun firmy se sídlem v různých daňových rájích.

Teprve po třech letech došlo ke změně soudce. Na podzim 2016 se případu ujal soudce Zdeněk Strnad (není příbuzný se zbrojařem Strnadem – pozn. red.). Změnil se též insolvenční správce. Ivo Hala požádal v březnu 2015 o odvolání z funkce ze zdravotních důvodů. Na jeho místo byla jmenována Petra Hýsková. Věřitelé HMS, celkem jich je 322, přihlásili pohledávky za téměř 3,3 miliardy korun. Schůzi věřitelů soud svolal na 21. srpna.