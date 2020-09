V japonských supermarketech doplňuje potraviny dvoumetrový robot. Zboží rovná pomocí třech prstů

TOKIO Se svojí nejstarší populací světa se Japonsko čím dál více potýká s nedostatkem pracovní síly. Tamní firmy se proto uchylují k využití robotické výpomoci. Inovativní roboti už se stali součástí několika řetězců s potravinami. Vlivem pandemie koronaviru trend automatizace ještě zrychluje.

V japonské síti obchodů FamilyMart se práce s nimi natolik osvědčila, že do roku 2022 mají roboti plnit regály dvaceti poboček. Tento týden první robot „nastoupil“ i do obchodního řetězce Lawson. Technologickou posilu zatím testují na pobočce v Tokiu. Informovala o tom americká CNN.



Nejlépe si v prodejnách vede přes dva metry vysoký robot pojmenovaný Model-T, kterého vyrobila japonská startupová iniciativa Telexistence. Mezi regály se pohybuje pomocí kolové platformy a nespočtu senzorů a kamer, komunikaci s „kolegy“ i zákazníky mu umožňují mikrofony a sluchátka.

Zboží na policích srovnává pomocí třech prstů na každé ruce. A právě to ho odlišuje od ostatních robotů, které dosud ve svých prodejnách nebo skladech využíval například Walmart.



„Model-T umí uchopit, sebrat a nebo položit předměty různých tvarů a velikostí,“ sdělil CNN Matt Komatsu z Telexistence. „Ve srovnání s nimi běžní roboti ve skladech pracují pouze rutinně – přemísťují stejné předměty z místa na místo,“ říká.

Řízení z pohodlí domova

Ani Model-T, jenž je pojmenován po revolučním Fordu z počátku minulého století, se však neobejde bez lidské pomoci. Díky virtuálním brýlím a speciálním rukavicím, jež lidskému „pilotovi“ umožňují cítit jednotlivé kusy zboží jako by je držel ve vlastních rukou, lze robota řídit až z osmikilometrové vzdálenosti.

Cena robota není známá, ale podle Komatsu Model-T pracuje za měsíční mzdu zhruba srovnatelnou s tou lidskou. Pro podniky by prý robotická síla i tak mohla přinést úspory. „Robot na dálkové ovládání umožňuje jednomu člověku pracovat ve více pobočkách zároveň,“ říká Satoru Yoshizawa z FamilyMartu. Podle něj by robotická síla mohla plně nahradit například skladníky, kteří jsou na jednom skladu potřeba jen několik hodin denně. Z domova by je mohl ovládat jediný zaměstnanec.



Oproti ostatním zemím v Japonsku nepanuje obava, že by nástup robotů negativně ovlivnil nezaměstnanost. Před pandemií koronaviru byla země vycházejícího slunce na dobré cestě k tomu, aby v roce 2030 zastali 27 procent všech pracovních pozic roboti. Pandemie koronaviru by ale mohla pomoci trend automatizace ještě urychlit, a to především ve snaze předejít šíření nákazy omezením mezilidského kontaktu.



Podle Komatsu se vývojová společnost Telexistence v poslední době setkává se stoupající poptávkou a svůj zatím nejúspěšnější produkt zdokonaluje. Model-T je totiž zatím značně pomalejší než člověk a vypořádat se dokáže jen s baleným zbožím. Cílem Telexistence také je, aby v budoucnu pracoval i bez lidské asistence.