Paříž má po brexitu nahradit Londýn, z francouzské metropole se možná stane finanční srdce Evropy

PAŘÍŽ/PRAHA Paříž má ambice na to, aby se stala finančním centrem kontinentální Evropy. Největší světové banky a manažeři se připravují na život po Brexitu. Jako svoji cílovou destinaci si většina podle Financial Times zřejmě vybere právě hlavní město Francie. Své evropské sídlo tam už přesunuly americké banky Bank of America a Citigroup, další se k tomuto kroku chystají.

Pryč z Londýna mají podle Financial Times nyní namířeno americké banky BlackRock a JPMorgan. „Postupem času, a také v závislosti na tom, zda se místo stane novým finančním centrem Evropy, můžeme udělat to, co jsme udělali v Londýně před dvaceti lety, konsolidovat své aktivity,“ řekl pro Financial Times šéf investičního bankovnictví JPMorgan Daniel Pinto.



Britský ministr financí: Uděláme cokoliv, abychom Londýn ubránili

Finanční instituce, které mají evropské sídlo v Londýně, se bojí toho, že ztratí možnost obchodovat po celé Evropské unii. Kvůli tomu se stále častěji řeší otázka, kam svoje sídlo přestěhovat. Článek o záměru velkých bank přestěhovat se do Francie přišel v neděli, tedy ve stejný den, kdy britský ministr financí John Glen řekl, že Británie by udělala cokoliv je potřeba, aby ubránila pozici Londýna jako globálního finančního centra. Glen zároveň dodal, že čísla přesunujících se společností z Londýna jsou limitované. „Je to zcela v rozporu s květnatou rétorikou, kterou můžete vidět u evropských lídrů. Kdy říkají: Pojďte do Paříže,“ dodal Glen pro Financial Times.

Podle Christiana Noyera, bývalého guvernéra francouzské centrální banky, Francii k možnému vytvoření finančního centra Evropy pomáhá i to, že má za prezidenta Emmanuela Macrona a vládu, která chce přilákat zahraniční firmy, včetně těch bankovních. Noyer tvrdí, že Macron mimo jiné pomohl přesvědčit Citigroup k tomu, aby přidala dalších 100 zaměstnanců k 160 lidem, které už pro banku ve Francii pracují. Macron se taky sešel například se šéfem BlackRocku Larry Finkem. Americká společnost poté oznámila, že se Paříž stane sídlem pro divizi alternativních investic. Není taky vyloučeno, že do Francie přesune i evropskou centrálu.



Paříž láká bankéře na nižší daně

Francouzská vláda už během letošního července začala lákat finančníky z Londýna, aby se přesunuli do Paříže. Nabízela jim například místa v evropských školách pro děti předškolního věku až po středoškoláky. Francouzský premiér Édouard Philippe se v červenci netajil se svými ambiciózními plány, že se mu podaří přesvědčit až 3 500 bankéřů, kteří by se přesunuli do Paříže. „Rozvinul pro ně červený koberec,“ komentoval to deník Le Figaro.

„Myslím, že banky a správci aktiv zkusí koncentrovat obchodní operace na jedno místo v EU. To neznamená, že Londýn nebude největším finančním centrem. Ale Paříž by se mohla stát velkým obchodním střediskem v kontinentální Evropě,“ sdělil pro Financial Times Christian Noyer.



Finančním srdcem Evropy nemusí být nutně Paříž. V minulosti se mluvilo například o německém Frankfurtu nad Mohanem, Bruselu nebo Dublinu. Nicméně zatím má navrh francouzská metropole. Větší počet bankéřů by se měl podle Reuters do Paříže začít stěhovat začátkem příštího roku. Kolik světových bank a společností bude tento krok následovat zjistíme až za nějaký čas.