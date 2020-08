Pátá největší česká cestovka Firo-tour má kvůli pandemii potíže. Soud vyhlásil moratorium na její dluhy

Městský soud v Praze v pátek vyhověl žádosti cestovní kanceláře Firo-tour a vyhlásil mimořádné moratorium, tedy odložení splatnosti dluhů, kvůli dopadům koronaviru. Vyplývá to z informací v insolvenčním rejstříku. Upozornily na to web Seznam Zprávy. Cestovka má podle něj nyní v zahraničí kolem tisícovky klientů. Situace se jich podle mluvčí firmy Lucie Frnochové nedotkne a kancelář je v plánovaném termínu dopraví do Česka.

„Vlivem pandemie COVID-19 došlo k poklesu prodeje zájezdů a souvisejících služeb zhruba na deset procent loňských ukazatelů,“ uvedla firma, která je pátou největší cestovkou v Česku, mimo jiné v žádosti o moratorium. Díky moratoriu nemohou věřitelé po dlužníkovi žádat splácení jeho dluhů. Podle zákona trvá moratorium tři měsíce, cílem je vyhnout se konkurzu nebo jinému řešení insolvence. Moratorium je jedním z opatření zavedených v souvislosti s šířením koronaviru. Po třech měsících ho soud může prodloužit o další tři měsíce. „Předpokládáme, že nám budou stačit soudem poskytnuté tři měsíce,“ řekla serveru Seznam Zprávy Frnochová. Kancelář nyní podle žádosti jedná s bankami. Firo-tour provedla stejný krok jako tento týden České aerolinie a Smartwings. Soud jim vyhověl s moratoriem ve čtvrtek.