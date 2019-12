Peking měl nařídit úřadům nahradit zahraniční počítače a software domácími produkty

Peking Čínská vláda nařídila všem vládním úřadům a veřejným institucím, aby během tří let odstranily veškeré zahraniční počítačové vybavení a software a nahradily je domácími produkty. Informoval o tom list Financial Times (FT). Nařízení by podle listu mohlo výrazně zasáhnout americké firmy HP, Dell či Microsoft.

Analytici z makléřské společnosti China Securities odhadují, že nařízení si vyžádá výměnu 20 až 30 milionů kusů hardwaru. Opatření přichází v době, kdy se administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa snaží zajistit, aby Spojené státy i jejich spojenci omezili používání čínských technologií.

Nařízení je součástí širší snahy Pekingu snížit závislost Číny na zahraničních technologiích. Pravděpodobně posílí obavy z narušení dodavatelských řetězců mezi Spojenými státy a Čínou, píše FT. Washington letos zařadil čínského výrobce telekomunikačních zařízení Huawei na černou listinu, což znamená, že americké podniky potřebují zvláštní povolení, pokud chtějí této společnosti dodávat své produkty. Spojené státy firmu Huawei kvůli podezření ze špionáže pro čínskou vládu rovněž vyloučily z budování mobilních sítí nové generace a stejný postup vyžadují i od svých spojenců.